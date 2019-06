Grimmen

Park-, Sommer- und Remisenfest sowie Konzerte bestimmend as kommende Wochenende. Sicher ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Volksparkfest

Der Höhepunkt ist sicherlich das 7. Parkfest im Grimmener Volkspark. besonders jetzt am Wiochenende ist viel los. Die Hauptattraktionen auf beiden Bühnen mit viel Musik und Unterhaltung gibt es jedoch am Sonnabend und Sonntag nonstop. Auch die Jüngsten können am Wochenende dort ordentlich feiern. Wie wäre es mit Bobbycar- oder Quadfahren, mit der Bastelstraße oder einem Besuch an den Kinder-Schminkständen? Clown Holli, der mit seinem Elektro-Oldtimer durch den Park fahren und die Lütten unterhalten wird, und das Schnitzmobil von der Insel Rügen sorgen für Abwechslung. Im mittelalterlich-inspirierten Zelt können zeitgleich 20 Personen an alten Werkbänken unter Anleitung schnitzen und aus Grünholz und Borke Holzmesser- und Schwerter, Löffel, kleine Figuren, Boote oder Schmuck herstellen. Natürlich werden die Jüngsten auch von den Fahrgeschäften auf dem Rummel magisch angezogen. Und der Drehorgelspieler lässt die Mädchen und Jungen hin und wieder auch mal am Leierkasten drehen. Also schnappen Sie sich Ihre Kinder oder Enkel und nichts wie ab in den Grimmener Volkspark!

Munharmonika-Workshop an der Vokshochschule

Am Samstag um 11 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit , das Mundharmonika spielen in der Volkshochschule Grimmen zu erlernen. Wie kein anderes Instrument lässt sich die Mundharmonika leicht überall hin mitnehmen und ist vor allem einfach zu erlernen, weil keine besondere Begabung oder Notenkenntnisse vorausgesetzt werden. Der ideale Einstieg für Anfänger ist der Workshop von 11 bis 18 Uhr am Samstag. Begonnen wird mit einem einfachen Folk-Stück und einem Spiritual nach einer Methode ohne Noten. Geübt werden außerdem das Einzeltonspiel, Handtremolo und einfache Begleittechniken. Kursleiter Didi Neumann aus München verwendet eine Harp in C-Dur mit 10 ungeteilten Kanälen nach dem System Richter in spielbarer Qualität. Diese kann im Kurs ab 30 Euro erworben werden. Neumann war in dieser Woche bei einem Blues Camp in Göhren auf Rügen und macht nun einen Abstecher nach Grimmen. Interessenten sind noch herzlich willkommen.

Konzert in der Nehringer Andreaskirche

In der Sankt Andreaskirche zu Nehringen spielt am Sonnabend, dem 22. Juni 2019 um 17 Uhr der Greifswalder Organist Stefan Zeitz auf der Mehmelorgel unter anderem Improvisationen zu Sommerchorälen im Mittsomerkonzert. Im Anschluss an diese Veranstaltung wird zum gemütlichen Beisammensein im Nehringer Pfarrgarten eingeladen, informiert Pastor Rolf Kneißl. Es wird gegrillt.

Elmenhorster Kinder- und Sommerfeier

Nach Elmenhorst zum Sommer- und Kinderfest wird am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr eingeladen. Auf dem Feuerwehrplatz erwarten die Besucher eine Hüpfburg, Rundfahrten mit der Feuerwehr, Rasentraktorfahren, ein Stand der Jugendfeuerwehr, Kaffee & Kuchen, Kinderschminken und Haarstyling und • ab 17.30 Uhr gemütliches Beisammensein.

Sommersonnenwende in Neuendorf

Das Neuendorfer Sommersonnenwendefest steigt am Sonnabend. Mit dabei ist unter anderem Lilli Wünschebaum mit ihrem Tierhäuschen. Los geht das Sommersonnenwendefest aber bereits am Vormittag um 10 Uhr mit einem Freizeitfußballturnier. Um 14 Uhr ist dann Volleyball angesagt. Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Kaltgetränken, das Programm der Knirpse aus der Kita „Findus“ und der Grundschüler aus Kandelin und Spielen gehören ebenfalls zum Angebot.

Putensen in der Kirchenruine

Freunde der Musik von Thomas Putensen aus Wendorf kommen am Sonnabend um 17 Uhr in der Rolofshagener Kirchenruine auf ihre Kosten. Im Solo-Konzert präsentiert er Lieder und Geschichten.

Mittsommer-Remise im Schlosspark

Mit der Beteiligung an der diesjährigen Mittsommer-Remise soll die Griebenower barocke Schlossanlage vorstellt werden. Besucher können in diesem Jahr das Schloss nur von außen sehen, da zurzeit Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten im Gange sind. Der Schlossverein erwarten Sie am Sonntag, dem 23. Juni 1706 zwischen 10 und 17 Uhr, um Sie mit den Besonderheiten der vollständig erhaltenen barocken Schlossanlage bekannt zu machen, Sie über die Baumaßnahmen am Schloss und seine derzeitige Arbeit zu informieren. Führungen finden in der Zeit von 11 bis 14 Uhr statt. Der 14 Hektar große Park wurde im 18. Jahrhundert als „Lustgarten“ angelegt. Ein Hauptelement des Gartens aus dieser Zeit ist der Schlossteich mit seiner rechteckigen Insel.

Johannifeuer in Horst

Am Abend des Sonntages wird um 19 Uhr in die Kirche Reinkenhagen zur Andacht vor Johanni und anschließend zum Johannisfeuer im Reinkenhäger Pfarrpark eingeladen. Dort gibt es dann „Volkslieder unplugged“, Erdbeerbowle, Grillwurst und Kartoffelsalat. Zudem ist ein Wettkampf der Kirchengemeinden im Wikingerschach geplant.

Almut Jaekel