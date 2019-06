Tribsees

Ein Schuppen ist in der Gartensparte Südquebbe in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der nacht zum Freitag vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand der etwa drei Meter mal vier Meter große Holzverschlag bereits beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen.

25 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Brandbekämpfer aus Tribsees und Hugoldsdorf waren im Einsatz. Die 25 Feuerwehrleute, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, konnten das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und Lauben verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Kripo geht von Brandstiftung aus

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Schuppen. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund ermittelt. Derzeitig wird von Brandstiftung ausgegangen.

Jens-Peter Woldt