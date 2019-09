Feuerwehr Abtshagen: Maik Propp neuer Wehrführer

Abtshagen

Der 41-jährige Maik Propp ist der neue Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen. Damit wurde er zum Nachfolger von Uwe Plog gewählt. Die OSTSEE-ZEITUNG traf den alten und neuen Wehrführer und kam auch mit Bürgermeister Frederic Beeskow über die Feuerwehr und das neue Gerätehaus ins Gespräch.

Maik Propp ist seit 1996 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen

Der neue Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr ist kein unbekanntes Gesicht bei den Rettern. Seit dem 18. Oktober 1996 ist Maik Propp Mitglied der Floriansjünger des Ortes. Unter anderem übte er schon das Amt des stellvertretenden Jugendwartes aus und war seit 2004 als stellvertretender Wehrführer tätig. „Für mich ist es eine große Ehre, die Nachfolge von Uwe Plog anzutreten“, sagt der neugewählte Wehrführer und erklärt: „Ich sehe die Aufgabe als eine große Herausforderung an, die ich bestmöglich meistern möchte.“

Als Ziel hat sich Maik Propp gesetzt, die Kameradschaft weiterhin zu stärken, sich für die Anschaffung neuer Fahrzeuge einzusetzen und ein großes Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit zu legen.

„Ich möchte, dass unsere Arbeit noch mehr Aufmerksamkeit im Ort weckt und sich künftig noch mehr Leute für ein Engagement bei der Feuerwehr begeistern“, sagt er.

Uwe Plog : 15 Jahre lang als Wehrführer tätig

Auf eigenen Wunsch beendete Uwe Plog seine Tätigkeit als Wehrführer. Seit 25 Jahren ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen. Zuvor war er bereits aktives Mitglied der Feuerwehr Deyelsdorf. Im Jahre 1998 übernahm er die Rolle des stellvertretenden Wehrführers. Seit 2004 war er dann als Wehrführer tätig.

In seiner Amtszeit wurde unter anderem die Kinder- und Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen, er setzte sich stark für einen Feuerwehrneubau, sowie die Anschaffung zweier Einsatzfahrzeuge ein.

Uwe Plog übergibt die Wehr mit 68 Mitgliedern, davon 34 aktive Einsatzkräfte. Die Kinderfeuerwehr besteht aktuell aus zehn Mitgliedern und in der Jugendfeuerwehr werden 15 Jungen und Mädchen auf den aktiven Dienst vorbereitet. Zu der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen gehören derzeit neun Mitglieder.

Frederic Beeskow : Am 9. November wird das neue Gerätehaus eingeweiht

Bürgermeister Frederic Beeskow ist froh mit Maik Propp einen fachlich und persönlich so qualifizierten neuen Wehrführer begrüßen zu können. „Er hat die verschiedensten Stationen in unserer Wehr durchlaufen. Es gab eine Wahl mit mehreren Kandidaten. Ich bin sehr glücklich, dass nach der Wahl alle Kameraden hinter unserem neuen Wehrführer stehen“, betont Beeskow.

Zugleich spricht der Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen vollen Lobes über die Arbeit von Uwe Plog. „Er hat die Wehr in den vergangenen Jahren definitiv geprägt. In jedem Gespräch hat er sich sehr leidenschaftlich für die Interessen seiner Leute eingesetzt. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber haben in positiv geführten Diskussionen immer eine gemeinsame Lösung gefunden“, charakterisiert Frederic Beeskow die Zusammenarbeit.

Eines der Themen war immer der Bau eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr. Nachdem bereits 2017 das Richtfest gefeiert wurde, soll nun am 9. November der Neubau feierlich eingeweiht werden. „Im Inneren werden auch in der Folgezeit noch einige Arbeiten zu erledigen sein. Aber ab diesem Tage können unsere Feuerwehrleute das neue Gebäude nutzen“, verspricht der Bürgermeister.

Von Maik Propp als neuen Chef wünscht er sich eine ebenso enge Zusammenarbeit. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Ziel muss es sein, noch mehr Leute für die Feuerwehr zu begeistern. Sowohl für die Nachwuchsabteilung, als auch den aktiven Dienst“, sagt Beeskow.

Von Raik Mielke