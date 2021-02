Grimmen

Sturmtief „Hanna“ traf die Region um und in Grimmen im März des vergangenen Jahres mit voller Wucht. Eine Windhose bahnte sich ihren Weg durch Teile der Stadt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen waren im Dauereinsatz. Besonders heftig erwischte es die Grimmener Produktionsstätte Prolupin. Bei dem Betrieb, der Lebensmittelzutaten aus der heimischen Süßlupine produziert, sorgten Sturmböen dafür, dass die gesamte Dachkonstruktion vom Gebäude gerissen wurde.

Als die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen auf dem Gelände des Prolupin-Werkes eintrafen, herrschte bereits Chaos. Rund 100 Meter der Dachkonstruktion, samt Solaranlagen, wurden vom Gebäude gerissen und flogen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Luft. Im vergangenen Jahr der größte und sicher gefährlichste Einsatz im Grimmener Stadtgebiet für die Feuerwehrleute der Trebelstadt.

Trotz erheblicher Sturmböen wagten sich Feuerwehrleute mit der Drehleiter zu den losen Dachresten. Diese galt es zu sichern. Quelle: Raik Mielke

In Corona-Zeiten entfällt die traditionell zu Jahresbeginn stattfindende Jahreshauptversammlung, bei der Wehrführer Olaf Clasen auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickt. Gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG ließ er nun aber ein erneut ereignisreiches Jahr 2020 Revue passieren.

63 Brandalarmierungen – 28 Mal Fehlalarm

Insgesamt rückten die Feuerwehrleute der Stadt im vergangenen Jahr zu 121 Einsätzen aus. Anders gesagt: Die Retterinnen und Retter waren durchschnittlich fast jeden dritten Tag ehrenamtlich für die Sicherheit der hiesigen Bevölkerung im Einsatz.

„Wir untergliedern unsere Einsätze stets in Brandeinsätze und Hilfeleistungen“, erklärt Olaf Clasen. So gab es 63 Brandalarmierungen für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen. Unterteilt werden diese nach der Größe des Brandes. Die Kameraden löschten 27 Kleinbrände, bei denen ein Strahlrohr oder eben der Feuerlöscher benötigt wurde. Bei den sieben Mittelbränden brauchten die Floriansjünger schon zwei bis drei Strahlrohre.

Glücklicherweise ereignete sich nur ein Großbrand, bei dem die Retter mit mehr als vier Strahlrohren im Einsatz waren. Zudem erwiesen sich 28 Alarmierungen eines Brandes als Fehlalarm. 13 Mal war es hierbei eine Fehlalarmierung einer Brandmeldeanlage.

Von Verkehrsunfällen über Wasserschäden bis Tierrettung

Sehr facettenreich gestalteten sich die Einsatzszenarien, bei denen eine Hilfeleistung erforderlich war. So rückten die Feuerwehrleute zu fünf Verkehrsunfällen, elf Sturm- und zwei Wasserschäden, drei Tierrettungen, drei Einsätzen bei denen Gasgeruch gemeldet wurde und 15 medizinischen Notfällen, bei denen Eingangstüren geöffnet werden mussten, aus. Zehn sonstige Hilfeleistungen und neun Fehlalarmierungen ergaben in diesem Bereich 58 Einsätze.

Auch tierische Einsätze gab es 2020: Feuerwehrleute bringen einen geretteten Dachs zur Tierarztpraxis. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Stadt Grimmen

Im Jahre 2020 konnten die Floriansjünger 20 Personen retten. Vier Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Drei Tiere verdanken den Rettern zudem ihr Leben.

Größter Einsatz des Jahres 2020: Brand im Sägewerk

Der mit Abstand größte Brandeinsatz ereignete sich in Loitz. Zahlreiche Feuerwehren und eben auch die Retter der Stadt waren an den Löscharbeiten eines brennenden Sägewerks beteiligt. Die riesigen Rauchsäulen aus Loitz waren an jenem 2. Juni des vergangenen Jahres rund 50 Kilometer weit zu sehen. 228 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen das Flammeninferno.

Der größte Brand des Jahres ereignete sich im Juni: In Loitz brannte ein Sägewerk. Quelle: Raik Mielke

Olaf Clasen erneut zum Wehrführer ernannt

Grimmens Wehrführer Olaf Clasen Quelle: Raik Mielke

Gleich am 10. Januar des Vorjahres wählten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen einen neuen Vorstand. Am 12. März wurde durch die Stadtvertretung die neue Wehrführung ernannt. Olaf Clasen bleibt Wehrführer. Als neuer Stellvertreter wurde Martin Pollex ernannt. Der Trebelstädter durchlief bereits die Jugendfeuerwehr in Grimmen und ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im aktiven Dienst.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jugendfeuerwehr feiert 30-jähriges Bestehen mit Großübung

Im Oktober feierte die Grimmener Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen mit einer großen Übung im „Hexenkessel“. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Stadt Grimmen

Ein ganz besonderes Jubiläum feierten die Mitglieder der Grimmener Jugendfeuerwehr im Oktober des zurückliegenden Jahres.

Am 26. Oktober 1990 nämlich wurde die Abteilung gegründet. „Als eine der ersten in Ostdeutschland“, wie Olaf Clasen betont. Eigentlich sollte im Jubiläumsjahr die Kreismeisterschaft der Jugendfeuerwehren in Grimmen stattfinden. Durch die Corona-Pandemie war dies jedoch nicht möglich.

Kein Grund jedoch, den 30. Geburtstag nicht zu feiern. Als Geburtstagsüberraschung fand im Oktober eine gemeinsame Ausbildung der Einsatz- und Jugendabteilung statt. Die angehenden Feuerwehrleute konnten ihr bereits Erlerntes unter Beweis stellen und eine brennende Holzhütte auf dem Stockcar-Gelände löschen.

„Die Jugendfeuerwehr hat bei uns einen hohen Stellenwert. In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder junge Leute für den aktiven Dienst ausbilden“, sagt Olaf Clasen.

Von Raik Mielke