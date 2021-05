Feuerwehr Grimmen: Die schweren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg

Grimmen

Was wäre Grimmen ohne seine Feuerwehr? Tag und Nacht sorgen die ehrenamtlichen Retter für die Sicherheit in der Trebelstadt, aber auch unterstützend in den umliegenden Gemeinden. Ein modernes Gerätehaus und diverse Einsatzfahrzeuge und Technik stehen den Feuerwehrleuten zur Verfügung. Doch dies war nicht immer so. Wie allerorts war die Stadt einst von großen Bränden geplagt. Rettungsversuche und Löscharbeiten waren bis ins 19. Jahrhundert hinein eher schlecht organisiert. Die ins Leben gerufene Pflichtfeuerwehr schrieb später auch eher negative Schlagzeilen und war unter anderem für Plünderungen bekannt. Erst durch die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr zum Ende des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Situation.

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blickten wir in zwei vorherigen Teilen bereits auf die Gründungszeit der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen und auf die Entwicklung der Feuerwehr bis zum Jahre 1933 zurück. Heute geht es um den schweren Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente zur Verfügung.

Der schwere Neubeginn ab 1945

Die ersten Mitglieder der Kreislöscheinheit Grimmen Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Obwohl nach Ende des Zweiten Weltkrieges für die meisten Leute die erstrangige Lebensaufgabe darin bestand, die Existenz seiner Person und seiner Familie zu sichern, fanden sich in Grimmen dennoch beherzte Männer zusammen, um das Brandschutzwesen zu reorganisieren. Große Verdienste um die Neugründung der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen erwarb sich hierbei der Kamerad Hans Diekelmann. Seinem Engagement war zu verdanken, dass sich im Jahre 1945 bereits in relativ kurzer Zeit eine Löschgruppe formierte. Zum Ende des Jahres hatte man bereits wieder 25 aktive Mitglieder.

In erster Linie ging es darum, die verbliebe Feuerlöschtechnik wieder einsatzfähig zu machen. Den Kameraden standen hierbei nur sehr wenige technische Gerätschaften zur Verfügung – es fehlte sogar an einer Pumpe. Darum mussten die Schläuche im Einsatzfall an das Wasserleitungsnetz der Stadt angeschlossen werden. Trotzdem engagierten sich die Retter der Stadt mit vollem Einsatz und verhinderten auch in dieser Zeit so manche Katastrophe. Ein Großbrand auf dem Grimmener Bahnhof konnte mit dem Minimum an vorhandener Technik beispielsweise so weit unter Kontrolle gebracht werden, dass ein Übergreifen der Flammen auf das Bahnhofsgebäude verhindert werden konnte.

Schulungen und Ausbildungen – wie es sie heute in regelmäßigen Abständen gibt – fanden damals nicht statt. Ihre Fertigkeiten eigneten sich die Feuerwehrleute direkt im Einsatz an. In dieser beschriebenen Organisation bestand die freiwillige Feuerwehr bis zum Jahre 1949. Genau am 1. Juni 1949 wurde die Einheit dann in eine Berufsfeuerwehr umstrukturiert. Sie bestand bis ins Jahr 1956, ehe das Brandschutzwesen der Stadt wieder in die Hände der freiwilligen Feuerwehr übergeben wurde.

Die Entstehung und Entwicklung der Berufsfeuerwehr Grimmen

Mitglieder des Pionierbrandschutzaktivs mit selbst gestalteter Wandzeitung. Quelle: Aus der Sammlung von Wolfgang Marder

Unter der Bezeichnung Kreislöscheinheit arbeitete die Berufsfeuerwehr Grimmen drei Monate. Am 1. September 1949 wurde sie in „Kommando Feuerwehr“ – die übliche Bezeichnung für Berufsfeuerwehren umbenannt. Eine für ihre Entwicklung bedeutungsvollere staatliche Maßnahme war der Zusammenschluss von Volkspolizei und Berufsfeuerwehr am 1. Mai des Jahres 1950.

Mit der Gründung der Berufsfeuerwehr wurde der Personalbestand der freiwilligen Feuerwehr fast vollständig übernommen. Es stand anfänglich nur ein Löschfahrzeug zur Verfügung. Mitte des Jahres 1950 bekam die Wehr dann ein offenes Löschfahrzeug „Typ Daimler Benz Gaggenau“, ein Löschfahrzeug „LF 15 Typ Opel 3,6“, ein Mannschaftstransportfahrzeug „Typ Krupp mit Tragkraftspritzenanhänger“, einen Pkw „Typ Tempo“, ein Motorrad „Typ Jap Adi“ sowie einen Hydrantenwagen.

Aufgrund der neu angeschafften Technik herrschte schnell Platzmangel im alten Gerätehaus. Darum wurde noch im Jahre 1950 der Beschluss gefasst, ein neues Gerätehaus gegenüber der heutigen Polizei zu bauen. Dieses wurde am 3. Januar 1952 seiner Bestimmung übergeben.

Und auch die Nachwuchsgewinnung wurde vorangetrieben. Im Jahre 1952 nahmen die FDJ-Löschgruppe und ein Pionierbrandschutzaktiv ihre Arbeit auf.

Die Auflösung de Berufsfeuerwehr fand – wie bereits angesprochen – im Jahre 1956 statt. Als Grundlage diente hierbei ein Beschluss des Organs Feuerwehr des Ministeriums des Innern. In Auswertung der Entwicklung des Brandgeschehens der zurückliegenden Jahre wurde eingeschätzt, dass – gemessen an der Ausrückefrequenz – das Bestehen von Berufsfeuerwehren in Kreisen mit geringer volkswirtschaftlicher Bedeutung unrentabel ist. Der Verantwortungsbereich wurde somit erneut in die Hände ehrenamtlicher Kräfte gelegt.

