134 Mal rückten die Retter der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen im vergangenen Jahr aus. Unfälle, Brände und Baumsperren hielten die insgesamt 48 Einsatzkräfte auf Trab. Am häufigsten wurden sie wieder an Sonntagen gebraucht.

Von vier Großbränden sprach Wehrführer Olaf Clasen bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. In Glewitz brannte beispielsweise im Juni ein Doppelhaus nach einem Blitzeinschlag. In Hoikenhagen rückten die Retter zum Brand im Gutshaus aus und auch in Elmenhorst und Dönnie wurde ihr Einsatz bei Hausbränden dringend gebraucht.

Grimmen: 16 Verletzte und Erkrankte gerettet

Nach Autounfällen retteten die Feuerwehrleute insgesamt 16 Verletzte aus ihren Autos oder öffneten Türen für den Rettungsdienst. Für einen Menschen kam im vergangenen Jahr jedoch jede Hilfe zu spät. 65 Mal leisteten die Kameraden technische Hilfeleistung und 69 Mal rückten sie in Windeseile zu Bränden aus. „49 Mal standen wir durch Fehlalarme und ein Mal sogar durch einen böswillig ausgelösten Alarm umsonst in unseren Stiefeln“, berichtete Olaf Clasen, der mit Martin Pollex nun einen neuen Stellvertreter hat.

Der Wehrführer zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung der insgesamt 85 Mitglieder der Feuerwehr und auch Bürgermeister Benno Rüster ( CDU) sprach den Männern und Frauen seinen größten Dank aus. „Ihr habt mir aber auch einen großen Schrecken eingejagt, als ihr Olaf bei der ersten Wahl nicht zum Wehrleiter wähltet“, erinnerte sich Rüster. Mittlerweile glätteten sich alle Wogen und der langjährige Feuerwehrchef ist nach der Wiederwahl weiterhin im Amt. „Ich bin voller Dankbarkeit für eure Arbeit, Opferbereitschaft und dass das Vertrauen wieder hergestellt ist“, sagte der Bürgermeister, der seinen Feuerwehrleuten einen Kesselgulasch versprach, den sie nie vergessen werden.

Ein erster Platz beim Kreisausscheid

Unvergesslich war das vergangene Jahr auch für die Jugendfeuerwehr. Sie nahmen an so vielen Wettkämpfen teil, dass Clasen staunte und den Jugendfeuerwehrwart Andreas Alms fragte: „Sag mal, wart ihr überhaupt auch mal ein Wochenende zu Hause?“ 16 Jugendliche, darunter zwei Mädchen und 14 Jungen, gehören zu den Nachwuchs-Rettern in Grimmen. Im Mai 2019 belegten sie beim Kreisausscheid in Altenkirchen den ersten Platz und erhielten am Freitagabend einen anerkennenden Applaus von den erwachsenen Kameraden. Wie auch die erwachsenen Retter opferten sie viel Freizeit in der Ausbildung. Die jungen Leute wurden an 54 Tagen insgesamt 71,5 Stunden lang geschult. Die Erwachsenen investierten mehr als 100 Stunden, für die Ausbildungen.

Gern erinnerte Olaf Clasen seine Kameradinnen und Kameraden auch an das Tannenbaumverbrennen im vergangenen Jahr. Im Januar 2019 richteten sie das erste Fest des neuen Jahres erstmals allein aus, nachdem sich der Verein „Wasserturm aktiv“, der das Verbrennen bis dato organisierte, aufgelöst hatte. „Und in diesem Jahr kamen wohl noch mehr Menschen zum Tannenbaumverbrennen“, schätzte Clasen.

(v.l.n.r.) Martin Witt und Laurin Tom Jährling wurden von Bürgermeister Benno Rüster und Wehrführer Olaf Clasen zum Feuerwehrmann befördert. Quelle: Carolin Riemer

Feuerwehr Abtshagen eilte 33 Mal zur Hilfe

Auch die Feuerwehr Abtshagen blickte am vergangenen Wochenende auf das Jahr 2019 zurück: Neun Mitglieder zählt die Kinderfeuerwehr „Flammenhopser“ und 15 Jugendliche zeigen ihre Hilfsbereitschaft in der Jugendwehr. Insgesamt rückten die 33 Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst zu 19 Einsätzen aus, berichtete Wehrführer Maik Propp. Anja Burmeister und Sven Schmude machten in ihrem Jahresrückblick der Flammenhopser und Jugendfeuerwehr deutlich, wie vielfältig die Arbeit der Feuerwehr ist. Ob Wettkämpfe, Sport oder Ausbildung – die Jüngsten der Wehr sind immer vorne mit dabei.

Ausgezeichnet und geehrt In Grimmen: Zum Feuerwehrmann: Laurin Jährling und Martin Witt; Zur Hauptfeuerwehrfrau: Antje Wunder; Zum Hauptfeuerwehrmann: Nico Stark und Ralf Steffen; Zur Oberlöschmeisterin: Nicole Hoffmann; Zum Oberlöschmeister: Christian Clasen und Maik Zamzau Die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber erhielten Nico Schwietzer und Ralf Steffen. Auszeichnung für treue Dienste: Christian Clasen und Nicole Hoffmann (10 Jahre); Nico Schwietzer (20 Jahre); Andreas Hoffmann (40 Jahre) und Heinz Burmeister und Ulrich Holke (60 Jahre) In Abtshagen: Daniel Wieck vom Feuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann Hendrik Dürkop vom Hauptfeuerwehrmann zum Oberlöschmeister; Für 25 Jahre Mitgliedschaft Kirsten Franciscy.

