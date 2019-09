Sie brauchen Geld für Bekleidung und Spreizer

Tribsees

Zu gut 40 Einsätzen sind die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Tribsees in diesem Jahr bereits ausgerückt. „Das meiste davon waren technische Hilfeleistungen“, sagt Wehrführer Manuel Horn. Die Autobahn 20 liegt vor der Haustür der Trebelstadt und gehört unter anderem ebenfalls zum Einsatzgebiet der 37 Tribseeser Feuerwehrmitglieder.

Benötigt wird Technik für die Rettung von Unfallopfern

„Gerade, um auch bei schweren Verkehrsunfällen schnell helfen zu können, müssen wir die passende technische Ausrüstung im Einsatz haben“, sagt der Feuerwehrchef. Passend wären in diesem Fall elektrische Metallscheren und Spreizer , mit deren Hilfe Verletzte schnell aus Unfallautos geschnitten werden können. „Vom Landkreis haben wir aus Mitteln der Feuerschutzsteuer kürzlich 15 000 Euro zur Unterstützung bekommen“, sagt Horn.

Zehn neue Kameraden verstärken die Wehr

Doch das Geld deckt die Kosten für neue Ausrüstung nicht ganz ab. So ein Komplettsatz Schere/Spreizer kostet um die 25 000 Euro. Dazu kommt, dass die Tribseeser Feuerwehrleute auch dringend neue Schutzbekleidung benötigen. „Die vorhandene Einsatzkleidung reicht nicht für alle Kameraden“, sagt der Wehrleiter. Denn die Feuerwehr hat Zuwachs bekommen, seit 2018 verstärken zehn neue Mitglieder, die Schlagkraft der Brandschützer.

Zweiter Satz Schutzkleidung dringend nötig

Auch die neuen Feuerwehrleute müssen mit passender Schutzkleidung in den Einsatz ausrücken. Das Problem: „Es fehlt eine zweite Garnitur zum Tauschen“, sagt Manuel Horn. So kann die Schutzkleidung nach Brandeinsätzen nicht nur verschmutzt, sondern mit Schadstoffen kontaminiert sein, die aufwendig entfernt werden müssen. Im Ernstfall könnte die Wehr nicht ausrücken, wenn nicht ein zweiter Satz Bekleidung für Einsatzkräfte zur Verfügung steht.

Einsatzkleidung ist teuer

„Unser Ziel ist es daher, für eine Besatzung, die ausrückt einen doppelten Satz Einsatzkleidung zur Verfügung zu haben“, sagt der Wehrleiter. Kein leichtes Unterfangen, denn die Kosten für einen Satz Schutzbekleidung mit Jacke, Hose, Handschuhen, Helm und Stiefeln summieren sich schnell auf bis zu 1600 Euro. „Die Stadt steht hinter der Feuerwehr und hilft, wo sie kann“. Aber auch die Stadtvertreter können mit Blick auf die künftige Brandschutzbedarfsplanung nicht alles an Ausrüstung aus dem klammen Stadtsäckel stemmen“, weiß Manuel Horn, der selbst als Stellvertreter des Bürgermeisters im Stadtparlament aktiv ist.

Vincent Kokert schaute sich die Lage vor Ort an

Doch Feuerwehrleute gehen nicht nur im Einsatz engagiert zur Sache. Auf der Suche nach Unterstützung luden sich die Tribseeser Kameraden jetzt Vincent Kokert ( CDU) zum Gespräch ein. Ziel war es, mit dem Chef der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag über eine finanzielle Beihilfe für die Ausrüstung der Wehr aus dem Strategiefonds des Landes zu reden. Kokert schaute sich sie Lage vor Ort an und sagte Hilfe zu. Diese bewege sich mit anvisierten 30 000 Euro im Rahmen der üblichen Förderung aus Landesmitteln und werde nach Prüfung des Antrags in der Regel schnell entschieden, so ein Sprecher Kokerts.

Von Jörg Mattern