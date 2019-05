Zarrentin

Seit 55 Jahren gibt es die Zarrentiner Feuerwehr-Blaskapelle. Aktuell 13 aktive Musiker geben jährlich bis zu 35 Auftritte. Zusammengerechnet erreichen die Mitglieder ein Alter von 927 Jahren, wobei das Durchschnittsalter der Bläser 71 Jahre beträgt. Im Jahre 1964 durch Feuerwehrleute als Schalmeien-Kapelle ins Leben gerufen, sind die Musiker bis heute bei unzähligen Veranstaltungen gern gesehene und stimmungsvolle Gäste. Mehr als 1000 Auftritte haben sie bis dato gegeben. Besonders interessant hierbei: Kaum einer der Männer aus den Gründungsjahren war damals musikalisch vorbelastet. Heißt: Das Musizieren musste von der Pike auf gelernt werden.

Doch auch das war kein Problem, weil zuallererst der Spaß im Vordergrund stand. Geprobt wird einmal in der Woche. Und egal, wo und bei welchem Wetter die Musiker auch auftreten - gelacht wird immer.

Bei einem Blick in die Chronik der Zarrentiner Blaskapelle fällt es nicht schwer, unvergessliche Episoden zu finden. Die wahrscheinlich Kurioseste spielte sich unmittelbar nach der Gründung ab. Denn was braucht ein Blasmusiker, um Musik zu machen? Klar, ein Instrument. Diese Blechinstrumente wurden damals freundlicherweise auch vom Rat des Kreises zur Verfügung gestellt. Doch gleich loslegen konnte man dennoch nicht.Wie nämlich aus der Chronik hervorgeht, waren die Instrumente in einem schlechten Zustand und mussten erst einmal zur Reparatur nach Klingenthal geschickt werden. Die Zeit verging, doch die verschickten Gegenstände kamen einfach nicht zurück, auch wenn die Firma schwor, sie wieder zurückgesandt zu haben. Wie sich Jahre später herausstellte aber nicht in das richtige Zarrentin. So wunderte man sich womöglich in einer westmecklenburgischen Gemeinde über die nicht bestellten Blechinstrumente.

Doch auch für die Mannen der Zarrentiner Blaskapelle nahm die Geschichte ein durchaus positives Ende. Durch die erstrittene Schadensersatzleistung der Versicherung der Deutschen Bahn konnte man sich schließlich sogar neue Instrumente kaufen und das musikalische Blasen konnte losgehen. „Uns wurde aber bestätigt, dass aus dieser Gruppe nichts werden wird und wir am besten wieder aufhören sollen“, erinnert sich Jochen Senkpiel, der gemeinsam mit Siegfried Manthey heute die Leitung des Klangkörpers übernommen hat. Dadurch erst recht motiviert holte sich du Gruppe damals Unterstützung von Ulrich Nehls, der den Musikern das Blasen beibrachte.

Mit Erfolg, denn heute ist die Zarrentiner Feuerwehrblaskapelle die älteste im Altkreis Grimmen.

Das Jubiläums-Programm Um 13 Uhr geht es am Sonnabend auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin los. Dort startet der große Festumzug mit zahlreichen Feuerwehr-Fahrzeugen. Es geht 90 Minuten mit Musik durch die Gemeinde Gransebieth. Anschließend startet das Nachmittags-Programm mit einem kleinen offiziellen Teil und einigen besonderen Ehrungen. Auf dem Gelände der Feuerwehr werden anschließend die Zarrentiner Feuerwehr Blaskapelle und Schalmeienkapelle Malchin Platzkonzerte geben. Zudem gibt es eine kleine Kinder-Disco und Unterhaltung für Jung und Alt. Um 20 Uhr startet dann die lange Partynacht. Auflegen wird DJ Basti Retzlaff.

Raik Mielke