Zarrentin

An Mittagsschlaf war am Sonnabend in der gesamten Gemeinde Zarrentin nicht zu denken. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde feierte ihr 85. Jubiläum, die Blaskapelle das 55., Jugendfeuerwehr und Feuerwehrverein immerhin den zehnten Geburtstag.

Grund genug für die Musiker und Kameraden, durch alle Dörfer der Gemeinde, also durch Gransebieth, Brönkow, Kirch Baggendorf und Zarrentin mit einem Festumzug zu ziehen – natürlich mit lautstarkem Tatü-tata und ordentlich Blasmusik. Mit dabei waren nicht nur die Zarrentiner Feuerwehrleute, sondern auch andere Wehren aus dem Amt Recknitz-Trebeltal, aber auch aus Gremersdorf und Leyerhof. Gut 20 Fahrzeuge von zehn Wehren waren unterwegs und anschließend wurde natürlich weitergefeiert.

Almut Jaekel