Grimmen

Bodenständig zu sein, das ist sehr wichtig für Ingo Franciscy (65), der in Abtshagen geboren wurde, dort die Schule besuchte und den Beruf eines BMSR-Technikers (Betriebs,-Mess,-Steuer-und Regeltechnik) erlernte. 1981 kam für den Senior eine große Wende in seinem Leben, denn er machte eine Umschulung zum Rettungsassistenten. "Seit 1977 bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe dort oft gesehen, wie Menschen unsere Hilfe brauchten. Deswegen habe ich mich für eine Umschulung entschieden", sagt Ingo Franciscy, der in Abtshagen viele Jahre Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr war und jetzt Gruppenführer und Seniorenbeauftragter ist. Der Vater von zwei Kindern und vier Enkeln hat ein besonderes Hobby: die Jagd. Er erwarb im Forstamt Poggendorf den Begehungsschein. Außerdem ist er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Abtshagen.

Von Walter Scholz