Fischer in Stahlbrode: „Ohne Laden könnten wir gar nicht überleben“

Stahlbrode

Das Wasser ist still, die Boote liegen ruhig im Hafen und die Netze bleiben leer. Während im Frühjahr Heringe und Hornfische fast auf den Kutter hüpfen, ist zurzeit unter Wasser nicht viel los. „Momentan ist der Aufwand zu hoch. Fische sind da, aber im Sund eben nicht so viele. Das reicht nicht aus“, weiß Ralph Krehl, der letzte Fischer in Stahlbrode.

Zander und Barsch stehen im Herbst auf dem Fischerprogramm. „Wenn das Wetter mitspielt, werde ich auch rausfahren. Jetzt soll es die kommenden Tage stürmisch werden, das bringt dann nichts. Aber danach werfe ich die Netze wieder aus“, so Krehl weiter.

Nachfrage ist sogar größer als das Angebot

Aus diesem Grund fährt der Stahlbroder zurzeit mit dem Auto raus an die Küste und nicht mit dem Boot. „Es muss ja weiter geräuchert werden, die Leute wollen ihren Fisch kaufen. Wenn ich nicht genug aus dem Wasser hole, kaufe ich frischen Fisch zum Räuchern von Kollegen meines Vertrauens dazu“, erklärt der Petrijünger. „Jetzt gerade sind alle auf Flunder aus, an die paar, die übrig bleiben, komme ich im Sund nicht ran. Dann kümmere ich mich an anderer Stelle darum und suche mir die Ware selbst aus. Ohne Laden könnten wir nicht überleben“, beschreibt Krehl.

Und der bleibt jeden Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Touristen, Tagesausflügler und Kunden aus der Umgebung sollen schließlich ausreichend versorgt werden. „Und die wollen auch in Zukunft ihren Hering. Mal sehen, wie viel man dann noch rausholen darf“, sagt der Fischer. Die Reduzierung der Heringsquote wird im nächsten Frühjahr starke Veränderungen nach sich ziehen. „Als ich früher angefangen habe, waren es 50 Tonnen, das muss man sich mal vorstellen. Die letzte Kürzung war schon drastisch. Was wird jetzt übrig bleiben? Mehr als zwei Tonnen werden nicht erlaubt sein“, sagt der erfahrene Stahlbroder und ergänzt: „Die anderen Fische reichen hinten und vorne nicht aus. Hornfisch und Hering sind am stärksten“.

Kutter und Netze ruhen momentan im Hafen. Zu wenig Fisch im Sund und zu hoher Aufwand lassen den Kahn am Kai. Quelle: Raik Mielke

Wenn noch mehr gekürzt und verboten wird, sei es irgendwann ganz aus. „Hoffentlich wird das nicht in Zukunft zu Ende gehen mit der Fischerei“, sinniert Krehl. Doch der Fischer will das Netz nicht an den Nagel hängen. Mittlerweile bekommt er Unterstützung von seinem Jungen Christopher, der Kutter und Geschäft später übernehmen soll. Dazu gibt es noch einiges zu lernen, aber der Kapitän ist froh über die Hilfe.

Preise sollen nicht angehoben werden

Verkäufer Sven Fritz hält die Stellung im Laden und räuchert den Fisch selbst mit, der in der Auslage liegt. Das Angebot ist reichhaltig. „Mit der Kundschaft läuft es gut, wir wollen auch jeden Kunden halten. Und gerade am Wochenende sind viele Spaziergänger, die sich Fisch von uns holen, weil sie wissen, was sie daran haben“, erzählt Fritz. Und das gelingt am besten mit bekannter Qualität und gleichen Preisen. „Wir können die Preise nicht anziehen. Das Leben ist schließlich schon teuer genug“, sagt der Verkäufer lachend.

Täglich geöffnet und immer frisch sollen die Kunden ihren Fisch bekommen. Quelle: Raik Mielke

„Eigentlich wäre noch Flunder, Dorsch, Hecht und Zander zu fangen, aber die Wassertemperatur lag teilweise noch bei vierzehn Grad. Das ist sonst eher im September und nicht im Oktober“, erklärt Fritz und ergänzt: „Das ist zu warm. Dann kommt der Fisch nicht bis in den Sund, weil er nicht genug Sauerstoff bekommt. Wenn doch, muss er erst an den Robben und den Kormoranen vorbei und die sind schnell.“

Die Saison lief bisher nicht schlecht. Hering und Hornfisch wurden stellenweise gut gefangen. „Davon ist auch noch genug da. Zum Glück darf der Chef noch rausfahren“, so Fritz weiter. Bei Zander, Hecht und Dorsch soll das schon anders aussehen. Dafür hat Krehl für Nachschub auch im Winter gesorgt. Mitte November zieht der Karpfen im Gehege im Hafenteich wieder ein. „Die Karpfen waren im letzten Jahr beliebt für die Feiertage. Alle wurden verkauft und auch in diesem Jahr wird der wieder frisch von uns angeboten“, erinnert sich der letzte Fischer aus Stahlbrode.

Von Christin Assmann