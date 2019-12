Stahlbrode

Wer statt oder zusätzlich zum Enten- und Gänsebraten zum Fest auf den traditionellen Karpfen nicht verzichten möchte, ist derzeit in Stahlbrode richtig: Der dortige Fischer Ralph Krehl und sein Mitarbeiter Sven Fritz haben etwa 500 dieser Friedfische vorrätig. „Eine Tonne Karpfen haben wir in der Lausitz eingekauft“, erzählt Krehl. Das sollte für alle, die Bedarf haben, reichen, meint er.

Die Fische – sie gibt es in allen Größen zwischen 1,5 bis sechs Kilogramm Gewicht – schwimmen schon seit 14 Tagen in einem Netzbehälter im Stahlbroder Strelasund. „So bekommen sie einen extra sauberen, reinen Geschmack und schmecken gar nicht moorig“, sagt Krehl, der seit dem vergangenen Winter der einzige Fischer in dem kleinen Fischerdorf ist. Das etwas salzhaltige Wasser des Strelasunds würde die Tiere überhaupt nicht stören, eher den Geschmack des Fischfleisches noch verbessern, ist er überzeugt.

Derzeit landet nicht viel im Netz

Ein wenig fischt Krehl in diesen Tagen auch selbst: Zander, Hechte, Barsche stehen auf der Tagesordnung. „Viel ist es aber nicht, was jetzt zum Jahresausklang im Netz landet“, schätzt der Fischer selbst ein. Dafür nutzt Ralph Krehl ein neues, gebraucht gekauftes Fischerboot aus Kunststoff. „Das kann ich besser allein händeln, es erleichtert mir meine Arbeit“, begründet er den Kauf.

Denn zum Bestand des Fischers gehören auch noch die sehr sehenswerten, aber umständlicher zu führenden beiden traditionellen Holzfischerboote, die im Hafenbecken liegen.

Jahresurlaub steht im Januar an

Auch im Januar hätten die Stahlbroder Fischer – bis vor einem Jahr waren es noch mehrere – immer wenig gefangen. Deshalb entschied Ralph Krehl jetzt, seinen gesamten Jahresurlaub auf diesen ersten Monat des Jahres zu legen. „Das wird auch Zeit“, sagt er. Denn er arbeite sieben Tage in der Woche durch und sei dabei täglich ab 4 Uhr unterwegs und meist erst gegen 19.30 Uhr erst wieder zu Hause.

„Deshalb überlege ich auch, einen zweiten Verkäufer einzustellen, der mir ein wenig Arbeit, vor allem an den Wochenenden, abnimmt“, sagt Krehl. Aber jemand, der dazu bereit ist, sei schwer zu finden.

Das Karpfen-Rezept des Fischers Bei Fischer Ralph Krehl gibt es traditionell an Heiligabend Karpfen. Und zwar nach einem alten Familienrezept: Gespickter Karpfen: Der große Karpfen wird eine Stunde vor der Weiterverarbeitung mit Salz und Pfeffer bestreut. Speck in Scheiben im Bräter auslassen und den ganzen Fisch hineinlegen. Nach 20 Minuten den Karpfen wenden und mit einem Becher saure Sahne übergießen sowie 20 Minuten fertig schmoren. Inzwischen im Topf eine Schwitze vorbereiten, mit Wasser auffüllen, dann den Fischsud hinzugeben. Mit Pfeffer, Salz, einer Prise Zucker und Schnittlauch abschmecken. Dazu Sahnemeerrettich servieren. Wer möchte, kann den Meerrettich mit Apfelmus, Erdbeermarmelade oder Holundergelee mischen. Das Rezept, mit dem genauso auch Zander oder Hecht zubereitet werden können, ist im „Kochbuch aus Stahlbrode mit Rezepten von den Früchten aus dem Meer und mehr...“ zu finden. Zusammengestellt wurde das Buch von Fischern und Hausfrauen aus dem Fischerdorf. Genau nach diesem Rezept hat bereits Ralph Krehls Vater Heinz seinen Festtagskarpfen immer gegessen. Auch das ist in dem kleinen Buch vermerkt: „wie ihn Heinz gern gegessen hat.“

Neben dem wenigen Frischfisch gibt es im Stahlbroder Fischverkaufsladen am Hafen wie gewohnt Räucherfisch. Und eben die Festtagskarpfen nach ihrer Kurzvisite im Sund. „Die wären fast gar nicht hier angekommen“, erzählt Ralph Krehl. Dem Lkw, der die Tonne Fisch aus der Lausitz brachte – von dort kommt der Stahlbroder Karpfen schon seit Jahren traditionell – platzte auf der Autobahn ein Reifen. Aber schließlich habe doch noch alles geklappt und die Fische, die in einem Behälter mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr transportiert werden, seien heil angekommen.

Karpfen kommt traditionell Heiligabend auf den Tisch

Eine schöne Sorte sei der Karpfen in diesem Jahr. Deshalb freut auch Ralph Krehl sich schon auf seinen Festtagskarpfen. Den gibt es bei ihm traditionell Heiligabend.

Und was passiert mit den Fischen, die übrig bleiben? „Das sollte nicht passieren“, hofft Krehl. Ein paar würden sich aber auch immer noch nach dem Fest verkaufen, manch einer hatte vorher keine Zeit oder andere Pläne. Ein wenig beeilen sollten sich die Kunden aber schon, denn vom 1. bis 31. Januar ist der Stahlbroder Fischverkauf geschlossen.

Geöffnet ist bis dahin täglich, auch am Wochenende, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr direkt im Stahlbroder Hafen. Nur bis Mittag gibt es an Heiligabend und Silvester Fisch zu kaufen.

Von Almut Jaekel