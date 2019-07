Grimmen

Ein wunderschönes Sommer-Wochenende steht bevor. In der Region warten sowohl kleine verträumte Veranstaltungen, als auch große Events auf alle Unternehmungs-Lustigen. Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt, wo am Wochenende so richtig Stimmung angesagt ist.

Tanz-Tee im Barackschloss Griebenow

Am Sonntag kann man im Griebenower Barackschloss eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Ab 14.30 Uhr startet der traditionelle Tanz-Tee. Bis 17 Uhr kann ausgiebig getanzt werden. Der Eintritt für diese muntere Veranstaltung kostet fünf Euro. Eine Voranmeldung ist nicht von Nöten.

50 000 Besucher zum Fischerfest in Wieck erwartet

Drei Tage und Nächte lang feiert Greifswald das Fischerfest Gaffelrigg. Das größte maritime Volksfest in Vorpommern lockt Jahr für Jahr an die 50.000 Gäste in das Fischerdorf Wieck und in den Greifswalder Museumshafen. Diese erleben ein abwechslungsreiches Programm auf vier Bühnen, im Kinderland, auf Märkten und Bummelmeilen, bei Open Ship und Schiffsfahrten. Sportbegeisterte können sich in verschiedenen Disziplinen dem Wettkampf stellen.Von Freitag bis Sonntag erwartet alle Besucher ein stimmungsvolles maritimes Wochenende.

Liebhaber von Traditionsschiffen können sich auf die 32. Greifswalder Gaffelrigg freuen. Rund 40 Museumsschiffe und moderne Yachten durchlaufen am Sonnabend ab 13:00 Uhr die Wiecker Brücke. Schiffe und Crews werden dabei fachkundig vorgestellt. Sie alle schließen sich dem Segelschulschiff GREIF an, das die Gaffelrigg auf der Regatta Richtung Rügen anführt. Einzelne Schiffe nehmen noch Gäste an Bord, bitte beachten Sie die Angebote vor Ort im Museumshafen und an den Liegeplätzen in Wieck.

Ein weiteres maritimes und zugleich sportliches Highlight wird die Spezialdisziplin des Seesportes, die Regatta der ZK10-Kutter sein. Mannschaften aus Deutschland kämpfen um den Sieg in der Dänischen Wiek. Viele Teams segeln auf Kuttern, die aus Kunststoff gefertigt wurden, doch laufen auch einige sanierte historische Holzkutter aus: 7,50 Meter lang, 2,15 Meter breit und eine Tonne schwer. Auf solchen Kuttern wurden einst Matrosen ausgebildet.

Weitere sportliche Wettkämpfe werden wieder im Ryckhangeln, Drachenbootrennen, Futsal, Boddenschwimmen und Beach Volleyball ausgetragen.

Das Festprogramm auf vier Bühnen bietet Spiel und Spaß für die ganze Familie. Den Start macht die Ostrockband „Karat“ am Freitagabend. Am Samstag folgt die SEAT-Rocknacht und das Höhenfeuerwerk über der Mole. Das Finale „ Ryck in Flammen“ lässt durch seine variantenreiche Multimediashow den Wiecker Hafen in eine einzigartige romantische Stimmung tauchen.

Der Eintritt kostet pro Tag 3,50 Euro pro Person. Inklusive ist ein kostenloser Bus- und Boots-Shuttle. Kinder bis zum 12. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Zwölf Opern an einem Abend

Zur italienischen Operngala „Una Notta Italiana“ wird am Sonntag um 18 Uhr ins große Haus des Stralsunder Theaters Vorpommern eingeladen. Ouvertüren, Arien und Chöre aus zwölf Opern an einem Abend: Die Gala nimmt das Publikum mit auf eine Reise leidenschaftlicher Gefühle. Solisten und Opernchor des Theaters Vorpommern präsentieren gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Vorpommern unter Leitung von Generalmusikdirektor Florian Csizmadia bekannte Arien und Chöre, die jeder immer wieder gern hört. Mit virtuosen Koloraturen beeindruckt Pihla Terttunen in der Arie der Cenerentola aus Gioachino Rossinis gleichnamiger Oper.

Raik Mielke