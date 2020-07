Miltzow

Peter Schmidt ist traurig. Etliche seiner Fische fielen einem unbekannten Räuber zum Opfer. Einige der großen Kois sind mehr als 30 Jahre alt. Im bis zu zwei Meter tiefen Gartenteich haben sie wie auch die kleineren Exemplare, die Schleierschwänze und Goldfische, eigentlich genügend Platz, um sich vor Räubern zu verstecken.

Doch der Räuber war clever: Vermutlich kann er schwimmen oder gar tauchen und fraß kleine und mittelgroße Fische, tötete Kois und verletzte sogar die ganz großen Exemplare.

Anzeige

Bisse auf Rücken und an Flossen

„Sie haben Bisse auf dem Rücken, ihnen fehlt ein Stückchen Maul oder eine Flosse“, sagt Peter Schmidt und zeigt in das klare Teichwasser auf die zutraulichen Kois. „Die Kleinen sind alle weg“, erzählt er. Mindestens fünf große und sieben kleinere Fische sind verschwunden“, erzählt er. Peter Schmidt und seine Frau Margret halten in Miltzow auf ihrem 4500 Quadratmeter großen Grundstück nicht nur Fische in verschiedenen Teichen und Aquarien, sondern warten in dem großen Garten auch ansonsten mit allerlei Selbstgebasteltem und -gebautem und Schönem auf.

Weitere OZ+ Artikel

Dass da jetzt ein fremder Räuber sein Unwesen trieb, will Peter Schmidt nicht so einfach hinnehmen. „Eine Nacht hat er hier gewütet“, sagt er. Zwei der Kois sind über eine kleine Brücke sogar im Nachbarteich gelandet – ob sie sich dahin retten konnten, weil der Räuber sie an Land geholt hatte oder er sie irgendwie dorthin warf? Peter Schmidt wird es nicht mehr erfahren.

Dem Räuber auf der Spur

Doch gern will er wissen, wer im Teich wilderte. Deshalb legte sich der Rentner, der einst im Miltzower Wohnungsbauunternehmen tätig war, auf die Lauer. In einer Finnhütte – einem Gartenhaus auf dem Grundstück – legte er sich abends zur Ruhe. Vorher hatte Schmidt jedoch einen Bewegungsmelder und eine Wildtierkamera installiert, auch ein Radio, das auf den Bewegungsmelder reagieren und ihn leise wecken sollte.

Nicht alle Fische hat der Räuber gefressen, sondern sie tot liegen lassen, als er satt war. Quelle: Almut Jaekel

So weit, so gut. Der Bewegungsmelder funktionierte um 1.30 Uhr, auch das Radio. „Gesehen habe ich den Räuber aber nicht, er ist Richtung Haus verschwunden. Dort reagierte ein weiterer Bewegungsmelder“, erzählt er. Die Kamera zeigte keinerlei aufklärende Aufnahmen. Eine Lebendfalle, die Schmidt aufgestellt hatte, war wohl von außen ausgelöst worden. Jedenfalls war sie zu, aber niemand drin.

Von den Schleierschwänzen sind nur noch Augen und Flossen übrig geblieben. Quelle: Almut Jaekel

Auch die zweite Nacht verbrachte Schmidt oben in der Laube am Teich. Wieder um 1.30 Uhr sprangen Radio und Bewegungsmelder an – „gesehen habe ich nichts“. Ab der dritten Nacht ist es wieder ruhig und friedlich auf dem Schmidt’schen Grundstück.

Internet-Recherche zu dem Räuber

Peter Schmidt tauschte also nächtliche Beobachtungen gegen die Google-Suche. Für einen Waschbären scheint der Teich wenig geeignet. In dem Teil, in dem die geraubten und getöteten Fische schwammen, gibt es keine Flachwasserstellen. Ein ehemaliger Pool wurde vor Jahren zu diesem Fischteich umfunktioniert. Auch der Reiher hat so keine Chance, ungestört ans Wasser zu kommen. Zumal ein Zaun das Areal schützt.

„Ich vermute, es war der Otter“, ist Peter Schmidt überzeugt. Seine Internetrecherchen ergaben, dass Otter bis zu 70 Kilometer im Umkreis ihres Zuhauses auf Jagd gehen. Und zunehmend in Gartenteichen. In Stahlbrode am Strelasund hat der Miltzower schon oft Fischotter gesehen und das sei ja nicht weit weg. Nun fragt er sich natürlich, was er gegen den Otter unternehmen kann, denn das Internet weiß da keinen Rat. Außerdem möchte er gern wissen, ob es in der Region ähnliche Vorfälle gab.

Räuber am Gartenteich Der Reiherist wohl der hartnäckigste aller Teichräuber. Mit seinen stelzenartigen Beinen, dem langen Schnabel und dem flexiblen Hals ist er ideal ausgerüstet, um unschuldige Fische bis zu 35 Zentimeter aus dem Gartenteich zu fischen. Wenn er erst mal raushat, dass er am Teich nicht gestört wird und ein Mal Erfolg hatte, wird er zum permanenten Besucher und ruht nicht, bis der ganze Teich leer ist. Netze, in der Sonne flirrende Schwimmer auf dem Wasser, Reiherattrappen, Bewegungsmelder mit Wasserpistolen und Krach können Reiher beim Fischfang stören. Immer öfter scheint es der Otter zu sein, der sich an den Fischen aus Gartenteichen satt frisst. Und nicht nur das, er tötet und verletzt wohl mehr Tiere als er fressen kann. Es kann sein, dass ein einzelner Otter in einer Nacht einen gesamten Gartenteich leer frisst und dabei auch Deko am Ufer und in der Nähe zerstört. Der Otter ist für Angel- und Zuchtteichbetreiber in einigen Gegenden existenzbedrohend geworden. Waschbären ziehen als Familie los – und oft auch an den Gartenteich zum Schmausen. Sie sind äußerst geschickt, von Ufer oder Steinen aus oder im flachen Wasser Fische zu fangen. Mit ihren scharfen Krallen können sie die Fische einfach tatzen und aus dem Teich schleudern. Ziemlich eindeutig ist es, wenn Familie Waschbär an den Teich gelockt worden ist: Sie zerstören das gesamte Umfeld, reißen Pflanzen raus und lassen kaum einen Stein auf dem anderen. Katzen, Raubvögel, Marder oder auch Krähen zählen ebenfalls zu den Räubern am Gartenteich.

Wer weiß Rat gegen den Otter?

Peter Schmidt ärgert sich über den finanziellen Schaden – zumal die Versicherung nicht für den Verlust der Fische aufkommt. Aber noch mehr stört ihn, dass er nichts unternehmen kann, damit so etwas nicht wieder passiert. Dass Schmidt alles Mögliche selbst bauen könnte, um seinen Teich zu schützen, wird Besuchern schnell klar: Der ehemalige Elektriker hat Teich, Aquarium an der Terrasse, Filtergraben, Flachwasserzone und Wasserfall optimal miteinander verbunden. Er baute für seine Enkel ein Karussell und für den Hund ein eigenes Hundehaus über zwei Etagen. Auch ein Tennisplatz, der heute nicht mehr so oft genutzt wird, gehört in den Garten. An Ideen, seinen Garten zu verschönern, mangelt es Peter Schmidt also nicht. Bloß die Idee gegen die Fischräuber fehlt ihm noch.

Von Almut Jaekel