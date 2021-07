Grimmen

Die Corona-Kilos können nach langem Lockdown, wenig Bewegung und Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung wieder purzeln. Die Lockerungen der Testpflicht machen den Besuch von Kursen und Fitnessstudios wieder einfacher, nur der innere Schweinehund muss überwunden werden. Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei Trainern nachgefragt, wo sich die Grimmener wieder fit machen können und welche Angebote die Sportwilligen in Form bringen.

Direkt nach Ende des Lockdowns startete Liane Casper wieder mit ihren Kursen in Stoltenhagen. Mit Yoga und Floor Barré können sich die Grimmenerinnen die Corona-Pfunde abschütteln. Es sind noch Plätz frei, da in den sieben Monaten Zwangspause einige Klienten der Trainerin abgesprungen sind. „Zu Beginn war die Hemmschwelle durch die Testpflicht hoch. Nun sind durch die Lockerungen die Bedingungen wieder einfacher geworden, jedoch macht sich das Urlaubstief bemerkbar“, sagt Casper.

Aufwärmen mit Abstand ist für Dana Kottke (vorne im Bild) und Helga Pegelow kein Problem. Quelle: Christin Assmann

Die Rückmeldungen hingegen waren positiv. „Die, die dabei sind, haben sich gefreut, als es wieder losging“, weiß die Trainerin. Das bestätigt Dana Kottke, die seit drei Jahren den Floor-Barré-Kurs besucht. „Die Mischung aus Tanz und Sport ist super und formt den ganzen Körper. Und mit der Musik merkt man gar nicht, wie anstrengend es eigentlich ist. Das kommt erst im Nachhinein“, sagt Kottke. „Das ist ein Sport, der mich erfüllt. Ich mag das Intime und dass die Trainerin uns mit einbindet. Am meisten hat mir der Ausgleich gefehlt, die Zeit, in der ich was für mich mache“, so Kottke weiter. Die kleine Auszeit, der soziale Kontakt wurde von den Damen zusätzlich vermisst.

Nicht nur das eine oder andere Extra-Pölsterchen, sondern sogar körperliche Beschwerden haben sich bei dem Ausbleiben des Trainings im Lockdown bemerkbar gemacht. „Ich mache bei beiden Kursen mit, um in Bewegung zu bleiben. Yoga tut auch meinen Gelenken gut. Und man merkt gar nicht, wie die Zeit dabei vergeht. Toll, dass es das Angebot hier gibt“, betont Helga Pegelow. In den Kursen sind die Frauen unter sich und Teilnehmerinnen jeden Alters vertreten.

Für die Zeit nach den Ferien sind die Aussichten mit 15 Neuanmeldungen besser. Gerade der Floor-Barré-Kurs musste sich erst rumsprechen. „Eine Mischung aus Tanz, Pilates und Yoga ergibt ein schweißtreibendes hocheffektives Workout, das gleichmäßig den Körper formt“, erklärt Casper. Auch im Yoga-Kurs soll frau ins Schwitzen kommen. „Vinyasa ist ein dynamischer Stil mit viel Bewegung. Yoga schafft Körperbewusstsein, das zum Abnehmen genutzt werden kann, Impulse setzt, wie man mit seinem Körper umgeht“, weiß die staatlich geprüfte Bühnentänzerin. Für die Zukunft ist am Mittwoch ein zusätzlicher Yoga-Kurs geplant. „Stoltenhagen ist ein guter Standort. Mir ist es total wichtig, die Kurse regional anzubieten. Deshalb möchte ich auch das Angebot hier im Kulturhaus ausbauen“, betont die Trainerin.

Als staatlich geprüfte Bühnentänzerin und zertifizierte Yogalehrerin kennt Liane Casper (42) die körperlichen Vorzüge durch das tänzerische Workout. Quelle: Christin Assmann

Training für jede Altersklasse und jeden Figurtyp im Energy Sportstudio

Familie Schuck, Eigentümer des Energy Sportstudio in Grimmen, haben die sieben Monate Lockdown hart getroffen. Personal musste eingespart, das Angebot eingekürzt werden. „Nach den ständigen Vertröstungen und Einschnitten planen wir nicht so weit in die Zukunft. Wir haben die Abos ruhen lassen. Wir wollten nicht von den Kunden verlangen, dass sie weiterzahlen, ohne trainieren zu dürfen“, erklärt Djamila Schuck, Studioleiterin. Die großen Fitnessketten sind ihren Sportlern nicht so entgegengekommen. Aus Ungewissheit, wie lange alles „locker“ bleibt und ob nicht bald wieder eine Zwangspause droht, sollen auch einige Abonnenten abgesprungen sein. „Aber viele haben sich gefreut, wieder zusammen trainieren zu dürfen. Auch wegen dem sozialen Aspekt“ so Schuck weiter.

Dafür haben die Hobbysportler jetzt länger Zeit, denn die Öffnungszeiten wurden ausgedehnt. Durch das neue personalisierte Chipsystem können die Trainierenden unter der Woche nun von 7 bis 22 Uhr und am Samstag von 7 bis 18 Uhr ins Studio. „Bei den Ringern im Verein sind die meisten geblieben. Zuletzt konnten sie mal wieder Wettkampfluft schnuppern und haben den ersten Platz in Torgelow in der Mannschaftsplatzierung abgeräumt“, erzählt die Miteigentümerin.

Generell sei Training für viele ein Ausgleich, um neben den Workouts auch den Kopf fit zu halten. Das hat auch Daniel Rambow gefehlt. „Ich bin sehr froh, wieder hier trainieren zu können. Es fehlt mir im Alltag, das fällt auf. Ich hab definitiv etwas zugenommen, aber ich komme auch her, um den Kopf freizukriegen und die Leute zu treffen“, erzählt Rambow. Denn das Studio mache das familiäre Ambiente besonders. „Ich bin schon seit über zehn Jahren Mitglied. Die Atmosphäre ist einfach cool und Mathias ist ein extremer Ansporn. Der ist ehrlich und direkt – und erzählt dir keinen Mist“, so Rambow weiter.

Roy Wieting (35) fühlt sich im Sportstudio Schuck am wohlsten. Quelle: Christin Assmann

„Hier kommst du rein und fühlst dich wohl. Ich konnte durch berufliche Gründe weitertrainieren, aber das Studio und die Leute haben mir gefehlt. Das war einfach nicht das Gleiche. Und hier laufen nicht solche Poser rum“, sagt Roy Wieting. Dazu trägt die interne Kleiderordnung bei. Denn hier gilt: nicht zu freizügig. „Es sind alle Altersklassen und Figurtypen unter den Mitgliedern vertreten und es sollen sich alle wohlfühlen“, betont Schuck. Für jede Trainingsform stehen genügend Geräte einsatzbereit, Platz zum Abstandhalten ist auch vorhanden. Kein Drängeln oder Warten notwendig. „Wir haben alles an Kraftmaschinen für jede Muskelpartie von Kopf bis Fuß, auch Ausdauer und körpereigenes Training im Mattenbereich kann gemacht werden.“ In der Sauna können die Kunden ab Herbst wieder ins Schwitzen kommen. Zehnerkarten werden nicht mehr angeboten, können aber von den Besitzern noch abtrainiert werden.

Auch im SOS-Familienzentrum in Grimmen gibt es für Jung und älter ein sportliches Angebot. „Die Turngruppe für Senioren war direkt wieder voll. Nach den Lockerungen konnten die Kurse drinnen stattfinden und wir freuen uns sehr, dass die Leute das so gut angenommen haben“, erklärt Hannes Masloboy, Koordinator. Auch bei den Eltern-Kind-Spielkreisen bliebe körperliche Aktivität nicht aus, doch die meisten sportlichen Termine, wie unter anderem für Yoga und Rückbildungsgymnastik, starten nach den Sommerferien. „Wir freuen uns über jeden, der dazukommt“, so Masloboy weiter. Das SOS-Familienzentrum arbeitet weiterhin an neuen Angeboten, die nur noch nicht spruchreif seien.

Von Christin Assmann