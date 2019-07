Grimmen

Mehr als sieben Monate lang stand das Haus, in dem der „Ihr Platz“-Markt Drogerie-Artikel verkaufte, leer. Doch nun kommt im wahrsten Sinne des Wortes wieder Schwung in das Gebäude am Markt in Grimmen. In den kommenden Monaten eröffnet hier das Fitnessstudio „ Fitplus“, das seinen Sitz in Kiel hat.

Fleischer sorgt für Fitness

Fleischermeister Uwe Petereit, der in der Region sechs Filialen betreibt und für seine Wurstwaren aus eigener Produktion bekannt ist, besitzt das Haus, in dem sich nun das Sport-Studio einmietet. Während er und seine 30 Angestellten sich schon seit 60 Jahren um die Zufuhr von Kalorien kümmern, sorgen sie nun auch dafür, dass die Grimmener sie wieder abtrainieren können. „Gutes Konzept, oder?“, sagt Petereit lachend. Er sei sehr froh, endlich einen neuen Mieter für das Objekt im Zentrum gefunden zu haben.

Aktuell laufe noch ein Genehmigungsverfahren, damit die Nutzungsänderung amtlich ist. Dann beginnen sofort die Umbau-Maßnahmen. Duschen, Umkleideräume und ein neuer Fußboden werden geschaffen, damit die Sportler auf 250 Quadratmetern trainieren können. Und das können sie nach einem sehr modernen Konzept quasi rund um die Uhr.

365 Tage im Jahr geöffnet

Die Studios der Kette „ Fitplus“ haben an sieben Tagen in der Woche von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Auch an Feiertagen und am Wochenende stehen die Geräte zur Verfügung. Ein Konzept, das Uwe Petereit und auch sein Sohn Konstantin überzeugt hat. „Das Prinzip ist gut, denn jeder kann auch im Feierabend ganz individuell trainieren“, sagt der 23-Jährige, der eines Tages das Fleischer-Unternehmen seines Vaters übernehmen wird.

Der Regional-Manager und Fitness-Trainer Benedikt Ittermann (25) erklärt, wie die Sportler sich das moderne Training vorstellen können. „Unsere Kunden können zum Start eine Mitgliedskarte für 20 Euro monatlich kaufen. Dann bekommen sie einen QR-Code per E-Mail oder als Nachricht auf das Smartphone und haben somit die Eintrittskarte zum Studio.“ Kurz: In dem modernen Studio wird nicht rund um die Uhr ein Trainer anwesend sein, sondern nur zu den Betreuungszeiten einmal wöchentlich. Ansonsten können die Sportler allein an den Geräten trainieren.

Gebäude von Kameras überwacht

„Wer es wünscht, kann sich gegen einen Aufpreis auch Trainer buchen, die einen Trainingsplan erarbeiten und Anfänger in die Geräte einweisen“, sagt Ittermann. Das komplette Studio sei von Kameras überwacht, um Vandalismus auszuschließen. Und wer glaubt, er könne mit seinem QR-Code auch noch einen Freund zum Trainieren mitbringen, kann der Regional-Manager gleich sagen: „Wir haben natürlich Technik, die überprüft, wie viele Leute durch die Tür gehen. Betrug ist also nicht möglich.“

Das Studio sei mit allen gängigen Geräten ausgestattet. Laufbänder, Crosstrainer, Kraftgeräte für alle Muskelgruppen, dazu ein Freihantelbereich und ein Dehnzikel, zählt der Fitness-Trainer auf. In einer Trainingsplan-App können die Trainierenden einen speziellen Plan abrufen und nach diesem trainieren. Alles ganz modern, ohne Angestellte, die sich vor Ort um die Sportler kümmern. Ein Mal pro Woche wird Benedikt Ittermann dann vor Ort sein und auf Wunsch persönliche Trainingseinheiten erstellen.

Fleischermeister Uwe Petereit, der sein Fleisch jeden Morgen frisch von der Blömer Fleischerei in Vorland abholt, sieht dem neuen Projekt hoffnungsfroh entgegen. Und wer sich nach dem Training stärken will: Fast neben dem Studio verkauft er nach wie vor seine Wurst aus eigener Herstellung.

Bis vor sieben Monaten verkaufte „Ihr Platz“ in dem Gebäude am Markt noch Drogerie-Artikel. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer