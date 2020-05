Flohmarkthalle in Grimmen: In Corona-Zeiten wurde der Staubwedel geschwungen 

Grimmen

In die Grimmener Flohmarkthalle kehrt nach der Corona-Pause langsam wieder Leben ein. Wenn auch noch verhalten, kommen die Schnäppchenjäger langsam wieder zurück in die 2400 Quadratmeter große Halle – drei Etagen im Speicher und daneben noch eine große Halle.

Die OSTSEE-ZEITUNG stöberte gemeinsam mit Betreiberin Ingeborg Manthey durch das Objekt – sprach hierbei über die zurückliegenden Wochen, aktuelle Trends bei den Schnäppchenjägern und den einen oder anderen überraschenden Ladenhüter.

Nach etwas mehr als einem Monat Corona-Pause durften Sie die Flohmarkthalle wieder öffnen. Sicher ein schönes Gefühl?

Definitiv. Ich war zwar trotzdem jeden Tag hier und es gab sehr viel zu tun, aber ohne Kunden macht es keinen Spaß. Für mich ist es das Schönste, mit interessierten Leuten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen gemeinsam auf die Suche zu gehen und spannende Geschichten zum jeweiligen Objekt der Begierde zu hören.

Wie haben Sie die Wochen, in der die Flohmarkthalle geschlossen war, denn genutzt?

Ich würde es mit dem Wort „Frühjahrsputz“ beschreiben. Wir haben den Staubwedel geschwungen und alles sauber gemacht, Regale neu einsortiert und einige Sachen durchgestöbert und aussortiert.

Wissen Sie, wie viele Ausstellungsstücke sich inzwischen in der Halle befinden?

Wir sind in diesem Jahr seit vier Jahren im alten Speicher der Stadt und nein, ich kann keine genaue Zahl nennen. Definitiv sind es mehrere Millionen. Dies liegt aber daran, dass wir beginnend bei rostigen Schrauben bis hin zu großen Möbelstücken alles anbieten.

Wer braucht denn rostige Schrauben?

Leute, die ein Faible für alte Möbel haben, zum Beispiel. Oftmals werden diese von den Kunden gekauft und anschließend liebevoll aufgearbeitet. Wenn dann mal eine Schraube oder ein Nagel fehlt, würde es vom Stil her nicht passen, einen neuen zu nehmen. Dann braucht man eben das verrostete Modell.

Welche Artikel gingen seit der Wiedereröffnung nach Corona besonders gut?

Eindeutig Bücher. Man merkt, dass sich viele Leute in diesen Zeiten gerne mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Viele kommen her, stöbern unseren großen Fundus durch, tauschen Bücher und bringen meistens gleich wieder welche mit.

Gibt es auch Ladenhüter, von denen Sie selber überrascht sind?

Ja ich staune immer wieder, wie wenig Kindersachen und Spielzeug nachgefragt sind. Wir haben einen eigenen Bereich für Kindermode. Dort gibt es so schöne und beinahe neuwertige Sachen. Doch das Interesse daran ist sehr gering.

Welche Sachen sind denn immer gefragt?

Geschirr. Wir haben Tausende Teller und Tassen. Inzwischen ist unsere Sammlung so groß geworden, dass wir für fast jeden Kunden etwas Passendes finden. Oftmals ist es ja so, dass aus einem Geschirr-Set im Laufe der Zeit ein Teil fehlt, weil es runtergefallen ist oder dergleichen. Es kam schon häufig vor, dass wir ein passendes Teil in unserer Sammlung herausgefunden haben und der Kunde seine Service wieder komplettieren konnte. Zudem suchen die Leute nach Dekorationsartikel jeglicher Art. Ob nun ein Hingucker für die heimische Küche oder etwas Schickes für den Garten.

Woher kommen Ihre Kunden und wie gehen Sie bei einem Besuch in der riesigen Flohmarkthalle vor?

Die meisten Kunden kommen aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Hin und wieder hat man auch mal einen Touristen, der gerade in der Region Urlaub macht und einfach mal einen Tag in unserer Halle stöbern möchte. Meine Lieblingskunden sind jene, die sich viel Zeit nehmen und wirklich von Abteilung zu Abteilung gehen und sich alles ansehen. Es gibt einige Leute, die auch mal einen ganzen Tag bei uns verbringen. Viele haben aber einen konkreten Wunsch und fragen gezielt nach. Diese sind dann nach wenigen Minuten wieder verschwunden.

Von Raik Mielke