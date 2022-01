Florian Bastian aus Jessin: Sein großes Hobby sind Fahrzeuge aus der DDR

Grimmen

In Jessin wohnt Florian Bastian, der in Demmin geboren wurde und die Regionalschule Robert Koch in Grimmen besuchte. „Mein Berufswunsch ist Einzelhandels-Kaufmann“, sagt der 18-Jährige, der noch eine Schwester hat. Dafür macht der Jessiner gerade eine Ausbildung beim Rewe-Markt am Jarpenbeekeer Damm. Denn: „In diesem Beruf hat man jeden Tag sehr viel Kontakt mit Menschen, kann ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und manchen einen Tipp geben“, erklärt Bastian seine Beweggründe.

Sein Hobby hat rund mit fahrbaren, motorisierten Untersätzen zu tun. „Wir haben zu Hause ein Simson Moped S 51, eine Schwalbe, einen Moped Star oder eine MZ TS 150, um nur ein paar Kräder zu nennen“, erzählt der Azubi. Seine große Liebe gehört dem Trabant. „Eigentlich sehr schade, dass sie nicht weiter gebaut wurden. Gegenwärtig bastle ich an einem Fahrzeug. Unter anderem wird er von 26 PS auf 38 PS erweitert, bekommt Alu-Felgen“, weiß der Hobbyschrauber, der am 1. Mai mit seinem Trabi die erste Tour machten möchte.

Von Walter Scholz