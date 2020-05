Flucht nach Unfall in Richtenberg: Polizei sucht Zeugen

Richtenberg

Parkrempler auf dem Netto-Parkplatz in Richtenberg: Am Freitag gegen 15.17 Uhr wurde so ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursachter floh. Den Schaden am beschädigten Pkw, einem BMW X1, schätzte die Polizei auf circa 700 Euro.

Sie sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese mögen sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Anzeige

So verhalten Sie sich richtig

Jeder fünfte deutsche Autofahrer hat laut Tüv-Nord beim Parken schon einmal versehentlich ein anderes Auto beschädigt. Doch wie geht es dann weiter? Die Polizei rufen, warten oder einfach Kontaktdaten hinterlassen?

Weitere OZ+ Artikel

„Wer nach einem Parkrempler nur einen Zettel mit seinen Kontaktdaten hinterlässt, macht sich strafbar. Es drohen Geldstrafe, Punkte in Flensburg und Führerscheinentzug, denn ein Parkschaden gilt im Sinne des Rechts als Unfall. Darüber hinaus riskiert man auch den Verlust des Versicherungsschutzes“, informiert Tüv-Nord.

Richtig ist es, nach einem Parkrempler eine angemessene Zeit – mindestens 30 Minuten – zu warten. Erscheint in der Zeit der Halter oder Fahrer des beschädigten Fahrzeuges nicht, ist die Polizei zu verständigen.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger