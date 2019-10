Flüchtlinge erzählen in Grimmen ihre Geschichte

Grimmen

Suleiman – geflüchtet aus seiner Heimat Irak – aus Angst von Soldaten des IS getötet zu werden. Nur Salomov und seine Söhne – geflüchtet aus Tadschikistan – wegen politischer Verfolgung. Grete – 1945 vertrieben aus Ostpreußen. Danilo – aufgrund von Fluchtplänen 1989 der DDR verwiesen. Das sind vier der insgesamt 19 Gesichter, die die Ausstellung „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ zeigt. Am Montag wird diese um 15 Uhr im SOS-Familienzentrum in Grimmen eröffnet.

Die Ausstellung entstand innerhalb eines Porträtprojektes des Asylkreises Haltern am See. Offen und mutig zeigen Asylsuchende ihre Gesichter. Sie erzählen, wer sie sind und was sie aus ihrer Heimat vertrieben hat.

Im SOS-Familienzentrum wird nun bis zum 30. Oktober die Ausstellung innerhalb der Interkulturellen Woche(n) in der Region gezeigt, wie die Koordinatorin des Hauses, Rita Claußen berichtet. „Es sind sehr berührende Geschichten, die die Menschen erzählen“, weiß sie.

Ebenso wie die Gedichte und Geschichten, die Jugendliche verschiedener Nationalitäten in den vergangenen Wochen innerhalb des „Poetry-Project“ im SOS-Familienzentrum verfasst haben – „Texte über Todesangst, Fremdheit und Sehnsucht“, wie Rita Claußen sagt. Das Projekt wird von dem Syrer Ahmad Methkal geleitet. „Er ist einer der ersten Flüchtlinge gewesen, die während der Flüchtlingswelle in Grimmen angekommen sind. Derzeit absolviert er eine Erzieher-Ausbildung im SOS-Dorf“, erzählt die Koordinatorin. Am Montag werden einige der Jugendlichen ihre Gedichte beziehungsweise Geschichten selbst vortragen.

Von Anja Krüger