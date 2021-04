Stralsund/Sassnitz

Die Flüchtlingsunterkunft auf der Insel Dänholm zwischen Stralsund und Rügen wird zum 30. Juni 2022 leergezogen. Die darin lebenden Personen, aktuell sind es 123, sollen künftig in Sassnitz leben. Das bestätigt Dörte Lange von der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Rügen auf OZ-Nachfrage. Grund für den Umzug ist, dass die Eigentümerin des Dänholm-Gebäudes, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), Eigenbedarf für den Backsteinbau angemeldet hat.

Untergebracht werden die Personen dann im Wohnheim der Berufsschule Sassnitz. „Die Nachfrage von Berufsschülern nach Wohnplätzen ist eklatant gesunken“, sagt Lange. Auch wenn dort die Flüchtlinge eingezogen sind, werde es noch genug Platz für die Schüler geben. „Wir haben noch geguckt, ob wir da jemandem etwas wegnehmen, aber dem ist nicht so.“ Auch die Einrichtung einer Kita sei im Gespräch. Die Berufsschule ist eine Liegenschaft des Kreises. Das habe den Vorteil, so Lange, dass dort langfristig geplant werden kann. Mietverträge wie auf dem Dänholm spielen dann keine Rolle mehr.

Kritik: Berufsschulstandort wird geschwächt

Landrat Stefan Kerth (SPD) hatte die Stadt Sassnitz vor wenigen Tagen über die Pläne der Kreisverwaltung in Kenntnis gesetzt. Bürgermeister Frank Kracht informierte in der vergangenen Woche die Mitglieder des dortigen Hauptausschusses. „Viele in der Stadt nehmen das mit Unbehagen auf“, formuliert es der Stadtpräsident Norbert Benedict vorsichtig. Und zwar nicht in erster Linie wegen der zu erwartenden Flüchtlinge. „Die haben wir in der Vergangenheit auch bei uns aufgenommen, ohne dass es größere Probleme gab.“

Allerdings sei die Unterbringung in Sassnitz bislang immer in kleineren Einrichtungen erfolgt. Derzeit leben unter den knapp 10 000 Einwohnern der Stadt lediglich 22 geflüchtete Männer, Frauen und Kinder. „Ich befürchte, wir überspannen den Bogen, wenn wir nun eine Unterkunft für bis zu 200 Menschen zu schaffen.“

Der Sassnitzer Stadtpräsident Norbert Benedict hält es für ein „schlechtes Signal“, wenn der Kreis funktionierende Einrichtungen in Stralsund zentriere und andere in der Peripherie des Kreises ansiedele. Quelle: Christian Rödel

Norbert Benedict kritisiert die grundsätzliche Strategie des Kreises. Natürlich handele es sich bei dem Wohnheim um eine Immobilie des Landkreises. Aber anstatt diese dafür zu nutzen, den Berufsschulstandort zu stärken, sei das Gegenteil der Fall. Zusehends werde die Berufliche Schule des Kreises in Stralsund zentralisiert. „Das ist aus Sicht der Kreisverwaltung zum Teil sogar nachvollziehbar. Schließlich konkurriert Stralsund mit den anderen großen Berufsschulen etwa in Rostock und Neubrandenburg.“ Die kleineren Kommunen hätten dann das Nachsehen.

Der Landkreis, moniert der Sassnitzer Stadtpräsident, ziehe alles, was gut und reibungslos funktioniere, in Stralsund zusammen. „Die Einrichtungen, die vielleicht problematisch sein könnten und wo es nicht so läuft, werden in der Peripherie angesiedelt.“ Insofern sei der Umbau des Schulinternats zur Flüchtlingsunterkunft ein „schlechtes Signal“.

Sieben Unterkünfte Schon seit den 1990er-Jahren leben Flüchtlinge und Asylbewerber auf der kleinen Insel Dänholm zwischen Stralsund und Rügen in verschiedenen Gebäuden. Laut Dörte Lange von der Pressestelle des Landkreises wird das aktuelle Gebäude seit März 2019 für die Unterbringung genutzt. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Vorpommern-Rügen befinden sich in Stralsund, Bergen und Sassnitz, in Barth, Tribsees und in Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten. Betreiber in Stralsund sind die Malteser. Ob sie es auch nach dem Umzug nach Sassnitz bleiben, ist noch nicht bekannt.

Abiturienten sollen Berufsschule mitnutzen

Der Sassnitzer Stadtpräsident ist Mitglied im Bildungsausschuss des Kreistages und verfolgt auch die Entwicklung in Sachen Schulstandorte. Auf Initiative seiner Fraktion hatten sich die Stadtvertreter erst vor wenigen Wochen dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung mit dem Landkreis darüber verhandelt, wieder eine gymnasiale Ausbildung in der Hafenstadt anzubieten. Dabei hatten die Stadtvertreter auf freie und nicht benötigte Räume an der Berufsschule geschielt, in denen künftig Abiturienten unterrichtet werden könnten. Dass auf dem Campus der Berufsschule ein Flüchtlingswohnheim entstehen könnte, hat in Sassnitz zu dem Zeitpunkt niemand geahnt – auch nicht die Mitglieder des Bildungsausschusses im Kreis, ist Benedict überzeugt.

Erst vor Kurzem sei die Unterkunft auf dem Dänholm umgebaut und renoviert worden. Dass die Betreuung der Menschen nun am äußersten Rande des Kreises erfolgen soll, hält er für alles andere als sinnvoll. „Die Leute wollen doch ohnehin in die größeren Städte.“ Zur Regelung ihrer Angelegenheiten müssten die Flüchtlinge die zuständigen Behörden in Stralsund oder Bergen aufsuchen. „Die Bewohner fahren also ständig einmal quer über die Insel und die Mitarbeiter, die sie betreuen, ebenso. Das ergibt doch keinen Sinn.“ Gemeinsam mit dem Bürgermeister werde er an den Landrat schreiben und um Gespräche zwischen der Stadt und dem Kreis zu diesem Thema bitten.

AfD-Fraktion kündigt Unterschriftensammlung an

Dirk Thormann (AfD), Stadtvertreter in Sassnitz, kündigt eine Unterschriftensammlung gegen den Umbau des Internats zur Flüchtlingsunterkunft an und will Demonstrationen anmelden. Quelle: privat

Dass auch die Sassnitzer AfD die Entscheidung kritisiert, überrascht kaum. Dirk Thormann von der AfD-Fraktion in der Stadtvertretung befürchtet, mit den bis zu 200 Flüchtlingen würden „Gewalt und Kriminalität in der Stadt explodieren“. Allerdings ist dergleichen in Stralsund ausgeblieben. Die Unterkunft auf dem Dänholm gilt nicht als Hort der Kriminalität. Die Opferberatung Lobbi Ost sieht Stralsund eher als Schwerpunkt in Vorpommern, was Gewalt von rechts angeht.

Thormann meint, es habe in der zurückliegenden Zeit Probleme im Zusammenleben zwischen den Geflüchteten und den Sassnitzern gegeben, etwa wenn es um die Lautstärke und die Hygiene gegangen sei. Dass jetzt eine solche Unterkunft in der Stadt entstehen soll, werde seit Bekanntwerden der Nachricht unter den Einwohnern sehr emotional diskutiert. „Wir werden Unterschriften gegen das Vorhaben des Kreises sammeln und auch Demonstrationen anmelden“, kündigt der AfD-Mann an.

