Grimmen

Traditionell besuchten Schülerinnen und Schüler des Grimmener Förderzentrums in dieser Woche den Grimmener Heimattierpark. „Wie auch schon im vergangenen Jahr absolvieren sie bei uns ihren Umwelttag“, sagte Christin Trapp. Und die Tierpark-Leiterin hatte auch in diesem Jahr einige spannende Stationen für die Förderschüler der Stadt vorbereitet.

„Mir war es wichtig, dass die Schüler nicht einfach nur zu Harke und Besen greifen und losarbeiten. Sie sollten auch etwas lehrreiches mitnehmen“, sagte Christin Trapp. So ging es für die Jugendlichen zuerst einmal thematisch um das Thema „Wildbienen“. „In einer kleinen Fragerunde wollte ich herausfinden, wie fit die Schüler diesbezüglich sind“, sagte die leitende Tierpflegerin. Anschließend durften die Förderschüler eine eigene Blumenwiese gezielt für Wildbienen anlegen. Angeleitet von Ilse-Marie Kunze bereiteten die Förderschüler so zuerst eine Fläche vor und säten anschließend die verschiedensten Blumen ein. „Schon in wenigen Wochen werden wir hier erste Ergebnisse sehen. Die Wildbienen spielen eine wichtige Rolle in unserer Umwelt. Wir als Tierpark wollen mit solcher einer Blumenwiese darauf aufmerksam machen, wie einfach es ist, die fleißigen Bienchen zu unterstützen“, betonte Christin Trapp.

Wenige Meter weiter ging es für eine andere Gruppe um Tierchen, die in fast jedem Garten vorkommen und die sich zumeist unter Steinen verkriechen. „Ich habt jetzt die Chance euch selber ein Ohrenkneifer-Hotel zu bauen“, sagte Christin Trapp und sah in viele fragende Gesichter. Warum sollte man diesen Tiere ein Hotel bauen, klingt ihr Name doch schon so fies. „Ohrenkneifer sind enorm nützlich für den heimischen Garten und jeder sollte sich freuen, diese Insekten in seiner grünen Oase zu haben“, sagte die leitende Tierpflegerin und erklärte: „Sie fressen unter anderem die Blattläuse, die oftmals für einen erheblichen Schaden sorgen.“ So griffen die Förderschüler zu Säge und Bohrmaschine, schnitten sich Baumscheiben zu und bohrten anschließend Löcher in jene.

Andere griffen zu Pinsel und Farben und strichen dutzende Bretter mit Holzlasur ein. „In den nächsten Wochen entsteht in unserem Zoo ein neues Schweine-Gehege. Die Bretter, die anschließend zu einem Zaun verarbeitet werden, müssen zuvor alle gestrichen werden“, erklärte Christin Trapp und freute sich zugleich über die tatkräftige Hilfe der Grimmener Förderschüler. „Ich bin mir sicher, dass beide Seiten vom Umwelttag profitiert haben. Solche tolle Hilfe könnten wir häufiger gebrauchen“, meinte die Tierpark-Leiterin.

Raik Mielke