Die Freude war groß im Förderzentrum in Grimmen. Bereits zum vierten Mal wurde die Schule zur „ Umweltschule in Europa“ und zur „Internationalen Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet. Für das Projekt als Umweltschule reichte Lehrerin Ina Widmann die einzelnen Projektarbeiten der verschiedenen Klassenstufen ein, diese wurden mit drei Sternen ausgezeichnet. Die Projekte behandelten von der Beschäftigung mit Müllentstehung, Müllvermeidung oder auch dem Selbermachen von Kerzen eine große Bandbreite. „Die älteren Schüler beschäftigen sich im Wahlpflichtfach Hauswirtschaft mit dem Upcycling von Reststoffen“, erklärt Ina Widmann. Dabei werden aus Holzresten und anderen übrig gebliebenen Werkstoffen Kunstwerke gemacht, die auch in der gesamten Schule ausgestellt sind.

Zur Übergabe der Urkunden und der Fahne, die die Schule gut sichtbar als Umweltschule kennzeichnet, kam Frauke von Loga aus Ribnitz-Damgarten nach Grimmen. Sie ist die Regionalberaterin für Bildung „Nachhaltige Entwicklung“ im Schulamtsbereich Greifswald. Im extra eingerichteten Ausstellungsraum ließ sie sich von zwei Schülern die Projekte zeigen. „Wir haben mit unserer Klasse selber Kerzen aus Bienenwachs gemacht“, berichtet Moritz Spietz aus der fünften Klasse und präsentiert stolz das Ergebnis. Daneben steht ein aus alten Kartons gebauter kleiner Laster, den die zwölfjährige Laura Sophie Witt mit der sechsten Klasse angefertigt hat. Laut Frauke von Loga sind die Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen besonders engagiert bei der Umweltschule, einige sehen es aber nur als zusätzliche Belastung: „Dabei wird der Begriff Umweltschule ja erst lebendig, wenn es nicht als etwas Zusätzliches gesehen wird, sondern ganz normal im Alltag vorkommt.“

Besonders angeregt wird danach über das Projekt zum Thema Plastikmüll und Recycling gesprochen. „Als die Schüler sich damit beschäftigt haben, haben wir erst gesehen, wo überall Plastikmüll entsteht und wie lange dieser danach in der Umwelt bleibt“, erzählt Lehrerin Cornelia Becker. Frauke von Loga hört gespannt zu und stellt dabei fest: „Auch ich bin mir manchmal unsicher, wo überall Plastik enthalten ist, oder in welche Tonne der Müll gehört.“ Cornelia Becker merkt inzwischen einen positiven Effekt bei ihren Schülern: „Sie nehmen beim Einkaufen zum Beispiel keine Plastiktüten mehr und auch sonst haben wir uns Gedanken gemacht, wie man Plastik vermeiden kann, ohne sich einschränken zu müssen.“

Seit sieben Jahren können Schüler am Förderzentrum freiwillig die zehnte Klasse besuchen und damit die Berufsreife erlangen, die eigentliche Förderschule endet bereits nach der neunten Klasse. Das vom Europäischen Sozialfond geförderte Projekt wurde im vergangenen Jahr noch einmal um zwei weitere Jahre verlängert. Generell ist das Ziel im Förderzentrum den Schülern frühzeitig eine Berufsorientierung zu ermöglichen. 112 Schüler von der dritten bis zur zehnten Klasse besuchen die Schule derzeit. „Wir wollen die Schüler frühzeitig vorbereiten, damit später jeder seinen Weg gehen kann“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Michael Hammer. Um das ideal zu ermöglichen sind die Klassen in der Ganztagsschule kleiner als an regulären Schulen. „Bei uns sind die Lehrer vielleicht noch etwas näher dran an ihren Schülern. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf dem Lernen und dem Sozialverhalten“, erklärt Michael Hammer.

Die Folgen der Corona-Pandemie gingen auch am Förderzentrum nicht spurlos vorbei. Um in der Zeit der Schließung weiter für Unterricht zu sorgen, wurden in einer Schul-Cloud Aufgaben für die Kinder im Internet bereitgestellt. Drei Lehrer arbeiten weiterhin im Home-Office und unterrichten von dort. „Wir haben eine Mischung aus Präsenzunterricht und dem, was wir Distanzunterricht nennen“, erklärt Hammer das Prinzip.

