Splietsdorf

Gewaltige Vorhaben gab es in der Gemeinde Splietsdorf zuletzt nicht und wird es auch 2021 nicht geben. Denn riesige Sprünge sind künftig nicht mehr drin. Dank des Finanzausgleichsgesetzes ( FAG) muss das steuerkräftige Splietsdorf bald mehr an ärmere Gemeinde abgeben. Das war schon Ende 2019 klar. Dementsprechend vorsichtig gehen die Gemeindevertreter um Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim mit den (noch) vorhanden Ressourcen um. „Wir müssen im Haushalt schon aufpassen“, mahnt das Gemeindeoberhaupt. „Wir verlieren Geld und landen in absehbarer Zeit in einer Talsohle. Wie stabil das ganze Gebilde ist, muss man gucken.“

So beschränken sich die Vorhaben der Gemeinde auf die Instandhaltung und Verbesserung der Infrastruktur. Einige Straßenlampen müssen auf LED-Leuchten umgerüstet oder gar neu installiert werden. Die Straßen nach Splietsdorf und Vorland Ausbau sind renovierungsbedürftig.

Warten auf den Internetanschluss

Neu und schneller ist seit einem halben Jahr dagegen schon die Internetleitung in den Dörfern der Gemeinde. Zumindest theoretisch. Zwar liegen die Glasfaserkabel entlang Kreisstraße 12 unter der Erde, doch angeschlossen sind alle angrenzenden Häuser immer noch nicht. „Das ärgert mich massiv“, poltert Rübcke von Veltheim, der das Jagdschloss in Quitzin betreibt. Hätten sich er und einige Anwohner nicht zusammengeschlossen, wären sie aktuell komplett ohne Onlineanbindung. Die alten Verträge liefen zum Jahresende 2020 aus.

Weiterer Aufreger der vergangenen Monate war der Corona-Ausbruch bei Blömer Fleisch in Vorland. 57 Mitarbeiter steckten sich Ende Oktober mit dem Virus an. „Wir als Gemeinde mussten aber nicht viel managen. Das haben Blömer und der Landkreis getan“, sagt Rübcke von Veltheim. Der Fall war relativ schnell eingedämmt. Dennoch mahnt der Bürgermeister weiterhin zur Vorsicht. „Man sollte wachsam sein, ein – im besten Sinne – Auge auf den Nachbarn werfen und gegebenenfalls für andere sorgen.“

Positiv sei, dass die Gewerbe in der Gemeinde – auch während der Corona-Pandemie und trotz immer noch schleppenden Internets – „ganz gut laufen“ ( Rübcke von Veltheim). In Zukunft wird ein weiteres Unternehmen dazustoßen. Der Solarpark der Wattmanufactur soll kommen. Dafür weicht allerdings Ackerfläche. Die Verträge sind allerdings noch nicht unterschrieben.

Burghard Rübcke von Veltheim hatte sich bei der Vorstellung des Investors gewünscht, dass dieser die Kosten für den neuen Flächennutzungs- und Bebauungsplan der Gemeinde übernimmt. Noch gibt es keine Bewegung in dem Deal. „Der Plan kommt so oder so auf den Tisch. Dann werden wir sehen, wie teuer das wird“, sagt der Bürgermeister. Die Ausgaben würde er mit Blick auf das FAG dem Splietsdorfer Haushalt gern ersparen.

Von Horst Schreiber