Dorow

Wenn zwei Foodblogger und ein Gärtner aufeinandertreffen, kann dabei nur etwas Leckeres herauskommen. Olaf Schnelle, Betreiber der Gärtnerei „ Schnelles Grünzeug“ in Dorow und die beiden Fotografen und Foodblogger Susann Probst und Yannic Schon aus Rensow in der Gemeinde Prebberede im Landkreis Rostock arbeiten seit einiger Zeit zusammen. Während Schnelle für die nötigen Zutaten sorgt, lassen sich die beiden Blogger interessante Rezepte einfallen und setzen die fertigen Gerichte ins passende Licht.

Was ist eigentlich ein Foodblogger ?

Bereits seit den 50er Jahren, hat der Begriff „kulinarischer Journalismus” immer mehr an Bedeutung in unserer Gesellschaft gewonnen. Durch Kochsendungen und Printmedien wurde der Bevölkerung schon damals regelmäßig Inspiration für die eigene Küche gegeben. Besonders in Frauenzeitschriften fand man hilfreiche Tipps und Rezepte für die Hausfrau. Seit der Jahrtausendwende werden die Menschen jedoch immer mehr durch das Internet geprägt. Somit sind völlig neue Möglichkeiten für kulinarisch begeisterte Menschen entstanden. In Community Websites entstanden Seiten, welche sich nur mit dem Thema Essen befassen, die sogenannten Food Blogs. So präsentieren auch Susann Probst und Yannic Schon auf den verschiedensten Social-Media-Portalen ihre Kochkünste. Alleine auf Instagram haben die Beiden inzwischen über 123 000 Abonnenten. „Wir lieben die Fotografie und vegetarisches Essen. Durch unseren Blog und andere Kanäle lassen wir viele Leute an unserer Leidenschaft teilhaben“, erklärt Yannic Schon.

Yannic Schon im Fachgespräch mit Olaf Schnelle. Im Vordergrund blühender Dill. Quelle: Raik Mielke

Wer sind die erfolgreichen Blogger und was machen sie konkret?

Jahrelang haben Yannic Schon und Susann Probst in Berlin gelebt. „Wir teilen zwei große Leidenschaften – die Fotografie und das Kochen“, sagt Susann Probst und erklärt: „Die Fotografie brauchen wir wie die Luft zum Atmen, sie ist unsere Sprache. Lässt uns, auch ohne große Worte, unsere Gedanken und Gefühle in die Welt tragen. Kochen bedeutet für uns eine hohe Lebensqualität. Das sorgfältige Auswählen der Produkte gehört dabei genauso dazu wie die Zubereitung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ständig entstehen neue Geschmackskombinationen. Beim Kochen können wir uns vom Alltag entspannen und unserem Körper etwas Gutes tun.“

Mit ihrem Unternehmen“Krautkopf“ vereinen die Beiden ihre Leidenschaften. „Das präsentieren unserer Arbeiten im Netz ist für uns eine große Spielwiese, auf der wir uns kreativ austoben und immer wieder neu erfinden können“, beschreibt Yannic Schon und erklärt: „Sie dient als Portfolio für unsere Arbeit als Food-Fotografen und Food-Stylisten.“

Zur Galerie In Dorow betreibt Gärtner Olaf Schnelle eine Bio-Gärtnerei. Nun bekam er Besuch von den beiden Foodbloggern Yannic Schon und Susann Probst.

Inzwischen werden Sie für die diverse Aufträge weltweit gebucht. „Es geht darum, die Produkte von Kunden bestmöglich zu präsentieren“, verdeutlicht Susann Probst.

Liebe fürs Detail: In der Gärtnerei von Olaf Schnelle werden die Beete so kreativ beschriftet. Quelle: Raik Mielke

Aus Olafs „ Schnelles Grünzeug “ entstehen ständig neue Kreationen

In der Gärtnerei von Olaf Schnelle in Dorow wachsen frische Wildkräuter, essbare Blüten, seltene Würzkräuter und rare Gemüsesorten. „Aus diesen entsteht unter anderem auch fermentiertes Gemüse“, erklärt Olaf Schnelle und erzählt: „Yannic und Susann helfen mir dabei immer neue Kreationen zu entwickeln. Zudem geben sie mir immer wieder nützliche Tipps, wie ich diese optimal präsentieren kann.“

Im Gegenzug hat Olaf Schnelle bei der Gestaltung des Gartens von Yannic Schon und Susann Probst geholfen. „Wir sind vor einiger Zeit nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. In unserem Garten wachsen nun die Zutaten, die wir für unsere Gericht-Kreationen brauchen“, freut sich Susann Probst.

Schnelles Grünzeug in Dorow “ Schnelles Grünzeug” heißt die Gärtnerei von Olaf Schnelle in Dorow. In ihr wachsen frische Wildkräuter, essbare Blüten, seltene Würzkräuter, rare Gemüsesorten. Und es entsteht fermentiertes Gemüse. Begonnen hatte alles im Jahre 2000 mit den „Essbaren Landschaften“. Zusammen mit Ralf Hiener führte Olaf Schnelle das Unternehmen. 2014 beendeten beide die Zusammenarbeit und gingen eigene Wege. Der Startschuss für „ Schnelles Grünzeug.“ Aus dem Garten und seiner Umgebung finden die Produkte den Weg in die deutsche Top-Gastronomien.

Raik Mielke