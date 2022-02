Football-Finale Super Bowl: Wie sich Fans in Grimmen die Nacht um die Ohren schlagen

Grimmen/Greifswald

Rauschende Düsenjets, euphorische Cheerleader, Millionen fiebernde Fans vor den Bildschirmen – das große Finale des amerikanischen Footballs steht kurz bevor: der Super Bowl. Schon längst haben die Spiele den Atlantik überquert und auch Fans in der Grimmener Region für sich gewonnen. Die Zeitverschiebung von neun Stunden kommt den erwartungsvollen Zuschauern besonders beim Super Bowl nicht entgegen. Um 00.30 Uhr unserer Zeit ist Anpfiff, doch: „Das ist es mir definitiv wert, die Nacht zum Tag werden zu lassen. Das Spiel lasse ich mir nicht entgehen“, sagt Tino Hagedorn aus Neuendorf.

Auch wenn der Ur-Grimmener sonst zusammen mit Freunden und seinem Bruder den Super Bowl geguckt hat, wird das Spiel auch im kleinen Kreis ein besonderes Highlight. „Sobald Corona es zulässt, werden wir wieder in der Truppe schauen. Vorsorglich habe ich die Arbeitszeit schon rausgearbeitet und habe am Montag frei. Selbst wenn das nicht geklappt hätte, würde ich trotzdem den Super Bowl gucken“, betont Hagedorn.

Und das, obwohl sein Lieblingsteam nicht auf dem Feld stehen wird. Auch nachdem Star-Quarterback Tom Brady das Team vor zwei Jahren verlassen hat, ist der 36-Jährige den New England Patriots treu geblieben.

Der Beginn seines Footballfiebers liegt schon zwölf Jahre zurück. „Das erste Spiel war der 44. Super Bowl – New Orleans Saints gegen Indianapolis Colts – den ich zufällig im Fernsehen gesehen habe. Ich fand Football immer cool und interessant, aber es wurde ja so gut wie gar nichts gezeigt, außer dem Super Bowl“, erinnert sich Hagedorn.

Prinzip des Spiels sei schnell zu verstehen

Als dann auch Spiele aus der regulären Saison im deutschen TV übertragen wurden: „Da war ich so froh, dass man jeden Sonntag gucken konnte. Seitdem bin ich an jedem verdammten Sonntag, wie es so schön heißt, dabei“, so Hagedorn weiter. Anfangs allein in vor dem Bildschirm. „Das Prinzip versteht man schnell. Es geht darum, Raum zu gewinnen, um den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen und Punkte zu machen. So schwer ist das nicht, man muss sich nur reinsehen“, weiß der Fan.

Das Interesse für den amerikanische Sport ging so weit, dass er sich selbst mit vollem Körpereinsatz auf dem Spielfeld der Stralsunder Pikes als Tight End einsetzte. „Ich denke schon, dass der Sport in Deutschland angekommen und beliebt ist. Wir haben auf der Arbeit eine Spielrunde und auch von meinen Kollegen spielen Leute“, sagt Hagedorn.

Erfahrung und Heimvorteil – es werden wohl die Rams gewinnen

Sein Tipp für den Super Bowl: „Ich hoffe, es wird ein knappes, spannendes Spiel. Ich würde mich für die Cincinnati Bengals freuen, aber ich tippe mal auf die Los Angelos Rams. Erfahrenerer Quarterback, Heimvorteil – das kann für den jüngeren Quarterback bei den Bengals echt schwer werden.“

Die berühmte Halftime Show wird diesem Endspiel besonders angepriesen. Hiphop-Legenden wie Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Dr. Dre, der die Bühne schon lange nicht mehr betreten hat, werden performen. „Das ist mir jetzt nicht so wichtig, auf jeden Fall ist die Auslese wirklich gut, aber das Spiel ist mir wichtiger“, so Hagedorn.

Arik Tober aus Grimmen freut sich auf das Spektakel. „Darauf bin ich extrem gespannt, sonst sind es oft eher Pop-Künstler. Hiphop wird mal was ganz anderes – das wird richtig gut“, sagt Tober. Das erste Spiel, das der Handballer gesehen hat, war ebenfalls ein Super Bowl. „Patriots gegen Seahawks – seitdem gucke ich nicht jedes Spiel, aber die Playoffs und natürlich der Super Bowl sind ein Muss“, so Tober weiter. Unter anderen weil weniger Spiele von den Pittsburg Steelers übertragen werden.

Vor Corona hat der Grimmener den Super Bowl richtig gefeiert

Das Besondere des Sports erklärt der 20-Jährige: „Der starke Teamgeist und Zusammenhalt, die Strategien und Spielzüge und die körperliche Härte. Die Teams spielen mit vollem Einsatz – das kann nicht jeder Dulli einfach so.“ Auch der Grimmener denkt, dass die Widder aus LA gewinnen werden. „Die Rams haben mehr Erfahrung und spielen zu Hause. Da könnte der junge Joe Burrow bei dem Druck einbrechen, auch wenn ich es den Bengals auf jeden Fall mehr gönnen würde“, wägt Tober ab.

Im großen Stil - sonst feierte Arik Tober aus Grimmen den Super Bowl mit Freunden und Bruder in Berlin. Quelle: privat

Dieses Mal verfolgt der Grimmener das Spiel mit limitierter Gesellschaft. „Vor Corona haben wir auch im größeren Kreis geguckt, mit Freunden und meinem Bruder in Berlin. Das war richtig cool. Wenn’s wieder ruhiger wird mit Corona, werden wir wieder damit weitermachen“, weiß Tober.

Darauf wartet auch Michael Raehse aus Greifswald. „Wir haben schon mit 20 Mann gefeiert. Dieses Jahr wird es meine Frau, ein Kumpel und die Coach“, sagt Raehse lachend. Für den jungen Familienvater wird es eine kurze Nacht. „Ich hab Montag nicht frei. Dieses Mal versuchen wir vorzuschlafen, um nach dem Spiel auch fit auf der Arbeit zu sein“, erklärt Raehse.

In besonderer Erinnerung – LII. Super Bowl

Sein Team hat es in dieser Saison in die Playoffs geschafft. Doch vor vier Jahren sind die Philadelphia Eagles zum letzten Mal in den Super Bowl gekommen und haben mit dem „Philly Special“ – ein Spielzug, der seitdem unter diesem Namen bekannt ist – Footballgeschichte geschrieben.

An den Super Bowl 2018 erinnert sich Michael Raehse (38) noch gut, als sein Team – die Philadelphia Eagles – gewann. Quelle: Christin Assmann

Angefangen hat die Begeisterung durch einen Kumpel, der bei der sonntäglichen Tatortrunde mit Freunden nebenbei anfing Football zu gucken. Das Interesse wechselte vom Krimi zum Sport. „Meine Frau und ich waren sehr schnell infiziert und auch wenn es kompliziert wirkt. Es kann ein gnadenloser und spannender Sport sein. Das ist, was Fans begeistert“, sagt der 38-Jährige.

Von Christin Assmann