Forstamt Poggendorf: Warum 20 000 Bienen in den Wald umziehen

Ahrendsee/Klein Barnekow

Es summt tausendfach im Kofferraum von Laura Zoch. Die junge Frau aus Ahrendsee imkert seit etwa einem Jahr gemeinsam mit ihrem Freund. Und auf ihre Initiative hin zieht jetzt ein Bienenschwarm aus Ahrendsee in den Wald. Dorthin, wo einst das Dorf Klein Barnekow war, im Revier des Revierförsters Björn Borchert, das zum Forstamt Poggendorf gehört.

„Bienen sind ja eigentlich nach wie vor Wildtiere – auch, wenn wir als Imker ihnen heutzutage normalerweise Bienenkästen & Co. anbieten. Hier, bei diesem Projekt, wollen wir zeigen, wie die sogenannte Zeidlerei jahrhundertelang betrieben wurde“, erklärt Laura Zoch das Vorhaben.

Zeidlerei ist übrigens das Sammeln von Honig wilder oder halbwilder Bienenvölker. „In Baumstämmen zu imkern, war hierzulande bis vor 200 Jahren üblich und soll wieder gefördert werden“, erklärt Zoch. In Polen beispielsweise ist diese Art der Imkerei Ende 2020 zum Unesco-Kulturerbe erklärt worden.

In drei Meter Höhe finden die Bienen ihr neues Zuhause. Quelle: Almut Jaekel

Mit dieser Idee ist sie im Forstamt Poggendorf auf offene Ohren gestoßen. Es entstand ein Lehrlingsprojekt. Es gab bereits ein Seminar für den Forstnachwuchs, in dem die Lehrlinge lernten, wie Bienen beobachtet werden und was man an ihrem Verhalten erkennen kann.

Die Azubis höhlten außerdem bereits drei Fichten-Baumstämme mit Motorsäge, aber auch Handwerkszeug wie Stechbeitel aus, schlugen Holznägel ein und schufen so die sogenannten Klotzbeuten. Ein Einflugloch für die Bienen in den Stamm wurde natürlich geschaffen. Auf der Rückseite gibt es eine größere verschließbare Öffnung für den Imker.

„Die Bienen beginnen, die Waben im oberen Drittel zu bauen“, informiert die junge Imkerin. „Dort halten sich die Tiere auch ausschließlich im Winter auf.“ Da der Baumstamm eine viel bessere Isolierung biete als beispielsweise Bienenkästen, würden sie in der kalten Jahreszeit bei Weitem nicht so viel Energie verbrauchen. Honig entnommen werde dann nur aus dem unteren Teil der Baumhöhle, der andere bleibt den Bienen.

Standort auf einer Waldwiese ideal

Einer der ausgehöhlten Stämme ist bereits auf einem Gerüst in drei Metern Höhe installiert und bekam in dieser Woche noch ein Dach zum Schutz vor Niederschlag. Dann sollten die etwa 20 000 Bienen, es sind 1,5 Kilogramm, einziehen. „Einlogieren nennt sich dieser Vorgang“, sagt Laura Zoch, die dafür die entsprechende Ausrüstung mitgebracht hat.

Imkerin Laura Zoch hilft den Bienen, in ihr neues Zuhause zu finden. Quelle: Almut Jaekel

Laura Zoch: „Der Standort hier ist ideal.“ Ahorn, Kiefern, Fichten, Tannen, Linden, Eschen, blühende Wald- und Wiesenblumen – das ist alles schön durchmischt und biete über die gesamte Saison viel Nahrung. Reine Rapsstandorte dagegen seien doch zeitlich sehr begrenzt, weil die Blühzeit kurz ist. „Auch Äpfel und Birnenbäume gibt es in Klein Barnekow“, ergänzt Förster Björn Borchert. Das Dorf mitten im Wald gibt es übrigens schon lange nicht mehr. Die Obstbäume sind aber beispielsweise geblieben.

„Unser Ziel ist es, die Zeidlerei hier vor Ort auf mehrere Jahre anzulegen und zu beobachten. Das Projekt soll sensibilisieren“, sagt Laura Zoch. In erster Linie stehe dabei nicht die reine Honiggewinnung, sondern die Aufklärung über die Bienen, über die Natur und ihren Schutz. Zoch: „So wecken wir hoffentlich Verständnis dafür, dass es nicht selbstverständlich sein kann, wenn 500 Gramm Honig für drei Euro im Supermarkt angeboten werden.“

Mit diesem Hintergrund betreibt die junge Frau gemeinsam mit ihrem Freund auch ihre Imkerei in Ahrendsee. „Wir wollen nicht Honig in Massen produzieren, sondern die Bienen unterstützen“, sagt sie. Bei ihre gebe es nur zwei Honigsorten: Blütenhonig und Waldhonig.

In diesem Behälter wurde der Bienenschwarm in den Wald transportiert. Quelle: Almut Jaekel

Doch wie kommen die Bienen nun in ihre Baumhöhle? Laura Zoch klettert per Leiter in drei Meter Höhe. Dabei hat sie die 20 000 Bienen in einem umgebauten Ikea-Papierkorb, etwas Wasser, mit dem die Tiere bespritzt werden und das sie träge machen soll und ein großes Tuch, auf das die Bienen direkt vor dem Eingangsloch geschüttet werden. Und nachdem die Bienen-Königin den Weg in ihre neue Höhle gefunden hat, krabbelt das ganze Volk hinterher.

Von Almut Jaekel