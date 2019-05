Grimmen

“Radfahren – gemeinsam fair im Straßenverkehr“ heißt das öffentliche Forums, zu dem die Lokalredaktion der Ostsee-Zeitung Grimmen am Dienstag, dem 7. Mai, um 18 Uhr in das Foyer des Kulturhauses „Treffpunkt Europas“ in Grimmen alle Interessenten recht herzlich einlädt.

Mit Rüdiger Stromeyer von der Grimmener Radsportgruppe, einem Vertreter des Poizeireviers, Stadtrat Roland Wildgans sowie Walter Günther vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club ( ADFC) Stralsund-Rügen soll es um Möglichkeiten und Probleme der Radfahrer gehen – vor allem im Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer und der speziellen Bedingungen in unserer Stadt. Empfehlungen für bestimmte Touren von Grimmen aus wird es außerdem geben.

Die Besucher haben die Möglichkeit, aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Moderiert wird die Informations- und Podiumsdiskussion von der Leiterin der Lokalredaktion Almut Jaekel.

Almut Jaekel