Franzburg

Viele haben schon gefragt: Jetzt steht es fest – endlich gibt es wieder eine Fete in Franzburg. Nach der langen Corona-Pause freut sich Torsten Berger vom gleichnamigen Kfz-Service, seine Hofparty steigen zu lassen. Und die findet am 14. August statt.

Los geht es um 19 Uhr, aber schon ab 18 Uhr ist Einlass. Die einheimischen Musiker von „Like A Rock“ sorgen da schon mal fürs Anheizen der Stimmung. Die Jungs um Dirk Brodmann sind froh, dass sie endlich wieder Mucke machen können. Fast zwei Jahre war das nicht möglich.

„Skyline“ aus Rostock sorgt für Partystimmung

Dann übernimmt ein Cult-Mann aus MV: Ostseewelle-Party-DJ Alex Stuth ist einer der angesagtesten Macher der Szene. Doch es gibt nicht nur Musik vom Pult, sondern auch live auf der Partybühne des Kfz-Betriebes. Diesmal sind die sieben Sänger und Musiker von „Skyline“ aus Rostock in der Stadt an den Hellbergen zu Gast. Live is live - diesem Motto verschreibt sich die Band mittlerweile seit 25 Jahren und tourt als Live & Partyband durch eines der schönsten Länder dieser Welt.

Crazy Flames steht als weiterer Act des Abends auf dem Programm. Dahinter verbirgt sich eine Feuershow, die die Besucher ganz sicher verzaubert, denn da wird noch Feuer gespuckt.

Natürlich ist für Essen und Trinken reichlich gesorgt. So muss keiner auf Bier oder Cocktails verzichten, und für Bratwurst und Steaks sorgt wie in der Vergangenheit auch die Freiwillige Feuerwehr aus Franzburg. Nun hofft Torsten Berger, dass alles, was organisiert ist, auch so über die Bühne gehen kann.

Hier gibt es die Karten

Und so kommen Sie an die Tickets für die Hofparty: Ab 20. Juli findet der Kartenverkauf direkt bei Kfz-Service Berger in Franzburg statt, Telefon: 038322/50968 oder unter kfz-berger@web.de. Natürlich kann man sich auch an der Abendkasse die Tickets kaufen.

Von Ines Sommer