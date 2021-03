Franzburg

Am frühen Mittwochmorgen gegen vier Uhr wurde der Polizei in Grimmen ein Laubenbrand in Franzburg gemeldet. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Durch die Unterstützung der Feuerwehr aus Franzburg konnte der Brand gelöscht werden. Der geschätzte Schaden soll um die zehntausend Euro liegen. Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) suchen nun nach der Ursache des Feuers und nach der Ausbruchsstelle.

