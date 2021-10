Franzburger Künstler Bertram von Schmiterlöw gestorben

Franzburg

2016 wurde Bertram von Schmiterlöw mit der Personalausstellung zum 90. Geburtstag mit dem Titel „Ein Leben voller Bilder“ in Ribnitz geehrt. Auch das Stralsund-Museum ehrte ihn aus diesem Anlass mit einer Ausstellung. Am 7. Oktober wurde der regional hochgeschätzte Künstler in Franzburg beerdigt.

Von Schmiterlöw gehört einem Adelsgeschlecht an, das Bürgermeister, so in Greifswald und Stralsund, Offiziere und Künstler hervorbrachte. Geboren wurde Bertram von Schmiterlöw am 6. November 1925 in Franzburg als sechstes Kind und erster Sohn Erik von Schmiterlöws (1882 bis 1964).

Vater baute Schmiterlöwsche Sammlung auf

Sein Vater baute in seinem Haus in der Lange-Heer-Straße (heute Ernst-Thälmann-Straße) eine weit über die Stadt hinaus bekannte Sammlung auf. Der Sohn übernahm nach dessen Tod die Objekte und richtete mit Freunden ein öffentlich zugängliches privates Museum ein, Es war ein Geheimtipp für Interessierte. Vor zwei Jahrzehnten übernahm das Pommersche Landesmuseum den größten Teil der Exponate, einige anthropologische Stücke erhielt das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern.

Eine akademische Ausbildung bekam Bertram von Schmiterlöw nicht, aber er nahm Zeichenunterricht bei der Stralsunder Porträt-Malerin Hedwig Freese. Viele werden ihn noch aus seiner 38-jährigen Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtspersonals des Kulturhistorischen Museums Stralsund kennen. Dadurch lernte er Maler wie Erich Kliefert und Heinrich Lietz kennen. Nach eigenem Zeugnis gaben sie ihm Unterricht, und er hörte interessiert zu, wenn Otto Niemeyer-Holstein oder Tom Beyer über die Kunst sprachen.

Für seine Werke wählte er sehr viele Motive aus seiner unmittelbaren Umgebung. Der stets sehr bescheiden auftretende Bertram von Schmiterlöw porträtierte zahlreiche Freunde und Bekannte. Der Künstler war Ehrenbürger von Franzburg, wo eine Dauerausstellung im früheren Landratsamt jedem Interessierten einen Einblick in sein Schaffen ermöglicht.

Von eob