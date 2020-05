Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Freitag gegen 8.55 Uhr bei einem Auffahrunfall in Grimmen verletzt. Sie hatte übersehen, dass der vor ihr fahrende Transporter verkehrsbedingt hielt und fuhr mit ihrem Wagen auf.

Frau nach Auffahrunfall in Grimmen verletzt