Gransebieth

Zwei Weltmeistertitel, acht Mal der Gewinn der Europameisterschaft und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen stellen es eindrucksvoll unter Beweis. Deutsche Frauen und Fußball passen perfekt zusammen. Darum ist total erfreulich, dass es nun auch in der Grimmener Region eine Frauen-Fußballmannschaft gibt.

Seit Jahresbeginn treffen sich bis zu 17 Kickerinnen in Gransebieth und treten zweimal in der Woche gegen das runde Leder. Die OSTSEE-ZEITUNG war nun exklusiv bei einer Trainingseinheit der Fußballerinnen des SV 1950 Gransebieth dabei.

Anzeige

Keine „Schnapsidee“ in der Vorweihnachtszeit

Viele Jahre hat es gedauert, nun gibt es auch in der Grimmener Region eine Frauen-Fußballmannschaft. Dass diese sich gerade in Gransebieth gegründet hat, ist umso erfreulicher. Noch vor wenigen Monaten stand der Verein vor dem Abgrund. Doch durch das große Engagement junger Leute gelang es, dem Traditions-Club ein neues Gesicht zu verpassen.

Weitere OZ+ Artikel

Und zu diesem neuen Gesicht gehört seit Januar dieses Jahres auch die erste Frauenmannschaft des Vereins. „Es war keine ‚Schnapsidee‘, obwohl wir in der Vorweihnachtszeit in gemütlicher Runde, und natürlich auch mit dem einen oder anderen süffigen Getränk, den Plan geschmiedet haben“, erinnert sich Initiatorin Christin Schmekel. Diese kennt den Verein durch Freunde seit vielen Jahren. „So kurz vor Weihnachten hatte man das Gefühl, dass es mit dem Verein wieder bergauf geht. Mit der Gründung einer Frauenmannschaft wollten wir diesen Prozess noch pushen“, erklärt sie.

Doch eine Fußballmannschaft lässt sich nicht einfach aus dem Boden stampfen. „Ich habe zuerst meine Freundinnen gefragt, ob sie Bock darauf hätten“, beschreibt sie. Und überraschenderweise ist das Feedback zum damaligen Zeitpunkt überaus positiv.

Spielerinnen fahren sogar aus Rostock zum Training

Doch für eine eigene Trainingsgruppe reichte die Teilnehmerzahl noch nicht. „Wir haben dann versucht, über die sozialen Netzwerke auf unsere Idee aufmerksam zu machen“, erklärt Christin Schmekel. Mit Erfolg! Denn bereits im Januar war es so weit, die Frauen des SV 1950 Gransebieth konnten ihre erste Trainingseinheit absolvieren. „Wir haben natürlich alle keine fußballerische Ausbildung genossen, aber ab der ersten Minute auf dem Trainingsplatz zeigte sich, dass alle Beteiligten die nötige Motivation haben, sich zu verbessern“, sagt Anne-Katrin Weber, die ebenfalls von Anfang an mit dabei ist.

Die passionierten Fußballerinnen trainieren zweimal in der Woche mit jeder Menge Spaß und dem nötigen Einsatz. Quelle: Raik Mielke

Mit einem kleinen Team starten die Kickerinnen dann im Februar bei einem Hallenturnier in Rostock und belegen den vierten Platz. „Dies war ein Moment, der unserer Idee noch mal so einen richtig Push verpasste“, meint Christin Schmekel.

In den vergangenen Wochen ist die Mannschaftsgröße auf 17 Frauen angewachsen. „Inzwischen kommen sogar Leute aus Rostock und Barth zu unserem Training. Der überwiegende Teil ist aber aus der Region“, sagt Schmekel und erklärt: „Doch wir würden uns enorm über weitere Mitstreiterinnen freuen, da viele unserer Spielerinnen im Schichtdienst arbeiten.“

Die Fußballerinnen sind derzeit im Alter von 12 bis 49 Jahre. Wobei hiervon altersbedingt noch nicht alle Sportlerinnen spielberechtigt sind.

„Die Frauen machen mit jeder Trainingseinheit Fortschritte“

Und damit die Kickerinnen aus Gransebieth auch bald sportliche Schlagzeilen schreiben können, heißt es nun: Trainieren, trainieren und nochmals trainieren! Zwei Trainer und ein Torwart-Trainer betreuen das Team derzeit und bereiten die Spielerinnen auf die kommende Saison in der Warnow-Liga vor. „Wir trainieren am Montag und Mittwoch für jeweils zwei Stunden. Treff ist immer um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Gransebieth“, sagt René Schmidt, neben Felix Lehmann Cheftrainer der Damen-Mannschaft.

René Schmidt, einer von drei Trainern der Damen-Fußballmannschaft, erklärt die nächste Übung. Quelle: Raik Mielke

„Es macht einfach super viel Spaß“, sagt Schmidt und freut sich: „Man hat einfach bei jeder Trainingseinheit das Gefühl, dass die Mädels mit richtig viel Spaß bei der Sache sind. Sie wollen sich ständig verbessern und so machen wir mit jeder einzelnen Einheit enorme Fortschritte.“

Erster Härtetest am Montag gegen Marlow

Wie diese Fortschritte dann auf dem Platz aussehen, wollen die Fußballerinnen am Montag um 19 Uhr testen. Auf dem Sportplatz in Gransebieth gibt es einen ersten Härtetest gegen die Frauen aus Marlow. „Dieses Team existiert schon länger und in den vergangenen Jahren erreichten sie in ihrer Staffel immer vordere Plätze“, ordnete Trainer René Schmidt den Gegner ein und meint: „Genau solche Gegner unter Wettkampfbedingungen brauchen wir nun aber, um den nächsten Schritt zu machen.“

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke