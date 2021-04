Grimmen

Jana Blietz’ Sohn hat es ihr jahrelang vorgemacht. Jetzt zieht die Mutter nach. Blietz kickt. „Seine Leidenschaft zum Fußball packte auch mich“, begründete die 42-Jährige ihren Einstieg als aktive Fußballerin. Blietz ist eine von 13 Frauen, die dem Aufruf des Grimmener SV gefolgt sind und sich zur ersten Frauenfußballmannschaft der Trebelstadt formiert haben. Der Klub kommentierte das erste Training vor wenigen Tagen auf seiner Facebook-Seite staatstragend: „Wir haben Geschichte geschrieben.“

In der Tat beginnt beim GSV ein ganz neues Kapitel. Lange Zeit dominierten die Männer das Fußballgeschehen in Grimmen. Die „Erste“ spielte bis Sommer 2020 zehn Saisons lang in der höchsten Spielklasse von MV. Jetzt greifen die Frauen an. „Man muss gestehen, wir haben es lange verpennt, ein Frauenteam zu gründen“, sagt Marcel Max. Umliegende Dörfer wie Franzburg und Gransebieth sind Grimmen in Sachen Frauenfußball voraus.

Enrico Wessel übernimmt Traineramt

„Wir hatten immer mal wieder gute Kickerinnen im Nachwuchs und mussten sie dann ziehen lassen“, erinnert sich Max. Das GSV-Vorstandsmitglied äußerte vor einem Dreivierteljahr die Idee zum Frauenfußball und konnte sie dank Enrico Wessel verwirklichen. „Er war jahrelang Frauentrainer in der Eifel, ist jetzt zurückgekehrt und hat Bock auf dieses Projekt. Da dachte ich: jetzt oder nie!“ Der GSV ergriff die Chance, will Mädchen und Frauen an den Fußball heranführen. Egal ob Neuling oder Erfahrene. „Wir wollen keine Bundesligatruppe auf die Beine stellen, sondern den Mädels eine Option bieten, um den Spaß am Kicken zu entdecken“, sagt Max.

Jana Blietz nimmt dankend an. „Sportlich war ich schon seit Kindertagen unterwegs, zum Beispiel Geräteturnen und Handball.“ Das erste Training mit Ball bleibt in Erinnerung. „Ich dachte, dass es mit der Fitness bei mir nicht schlecht aussieht. Doch die Einheit hat gezeigt: Da ist konditionell noch viel aufzuholen. Der Muskelkater blieb nicht aus“, sagt Blietz und lacht. Trotz Wehwehchen, die Grimmenerin hat das Fußballfieber gepackt. „Es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, am Spielfeldrand zu stehen, kluge Ratschläge zu geben und die Jungs anzufeuern und selbst einmal auf dem Rasen zu stehen. Aber da packt mich mein Ehrgeiz, das Begonnene durchzuziehen und zu zeigen, dass sowohl Männer als auch Frauen jeden Alters in der Lage sind, Fußball zu spielen.“

Ziel: spielfähige Mannschaft in der Kreisliga

Doch Blietz und ihre neuen Teamkolleginnen werden erst einmal ausgebremst. Corona macht regelmäßiges Trainieren und Kennenlernen zunichte. „Wir sind ein sehr gemischtes Team. Sei es in der Altersstruktur, in den Charakteren oder in der Erfahrung mit dem Ball am Fuß. Das wird eine Herausforderung für unseren Trainer Rico, die er sicherlich hervorragend meistern wird“, erzählt Blietz. Einen festen Spielerinnenstamm gibt es noch nicht. Die Probephase war einfach zu kurz, um herauszufinden, wer tatsächlich am Ball bleibt. Der GSV ist dennoch optimistisch, für die kommende Saison ein Frauenteam in den Spielbetrieb auf Kleinfeld schicken zu können.

In der vom GSV anvisierten Kreisliga Warnow duellieren sich aktuell 13 Teams zwischen Sund, Trebel und Warnow – darunter die Lokalrivalen aus Gransebieth, Franzburg und Stralsund. Es ist die mit Abstand größte von vier Frauenligen in MV. Insgesamt sind 33 Frauenmannschaften in MV im Spielbetrieb, sechs davon in der höchsten Liga des Landes (Großfeld). Dazu kommt die erste Mannschaft des Rostocker FC, die überregional antritt (3. Liga). „Ich hoffe, dass noch mehr Vereine wie der GSV diese Reise mit einer Frauenmannschaft wagen“, sagt Blietz.

Von Horst Schreiber