Freibad Franzburg bleibt 2020 geschlossen: Das ist die Erklärung des Bürgermeisters

Franzburg

Ein Sommer ohne Badegäste? Das hat es in der 51-jährigen Geschichte des beliebten Franzburger Schwimmbades noch nie gegeben. Kein Schwimmen im 50-Meter-Becken, kein Planschen im Kinderbereich, kein Piratenfest. In diesem Jahr fällt alles flach.

Die Auswirkungen der Corona-Krise ließen der Stadt keine andere Wahl, betonte Bürgermeister Dieter Holder ( CDU) gegenüber der OZ.

Kosten würden explodieren

„Wir müssten strenge Hygiene-Regeln umsetzen, das kostet. Und das Schwimmbad ist eh schon ein Minus-Fall. Noch höhere Kosten können wir uns nicht leisten, dann haut uns die Rechtsaufsicht den Haushalt um die Ohren. Das ist so schon jedes Jahr ein Kampf, diese freiwillige Ausgabe zu rechtfertigen.“

Gut 120 000 Euro lässt sich die Stadt ihr Schwimmbad nämlich jährlich kosten, und auch wenn die Eintrittsgelder als Einnahmen fließen, bleibt der Betrieb einer solchen Einrichtung ein enormes Zuschussgeschäft. Und für das müssen sich die Franzburger immer wieder rechtfertigen. „Das Schwimmbad haben wir nun mal geerbt. Sollen wir das abreißen, obwohl es genutzt wird? Nein, wir halten an der Sanierung fest.“ 20 000 Euro für die Planung hatten die Franzburger schon längst im Haushalt eingeplant.

Corona-Regeln ließen nur 150 Gäste zu

Mitte Mai – um diese Zeit hatte das Rudolf-Seiffert-Bad sonst schon längst Wasser im Becken. „Durch die strengen Corona-Festlegungen wussten wir aber zunächst gar nicht, was wird. Und jetzt ist es zu spät, die Saison würde viel zu kurz sein“, so das Stadtoberhaupt und schiebt hinterher:

Die „Wasserfrösche“ – so nennen sich die Mitarbeiter – wollten das Schwimmbad auch für diese Saison startklar machen, nun bleibt alles dicht. Quelle: Ines Sommer

„Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Aufgrund unserer Fläche und der Regelung, dass für jeden Gast 15 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssten, hätten wir nur Platz für 150 Leute. Was machen wir, wenn es ein schöner Sommer wird? Dann muss ich den Rest draußen vor der Tür stehen lassen? Das geht doch auch nicht. Deshalb haben wir im Bauausschuss hin und her überlegt. Uns ist die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen, aber wir mussten sie so treffen. Ich weiß, dass viele Leute traurig sind. Ich kann die Familien und besonders die Kinder nur um Verständnis bitten“, sagt Dieter Holder.

Schwimmbad-Mitarbeiter malern und reparieren

Die gute Nachricht: Die Schwimmbad-Crew um Ute Ollenburg bleibt an Bord. „Es sollen jetzt Malerarbeiten und Reparaturen durchgeführt werden. Wir gucken auch mal, was wir in den Bädern noch machen können“, zählt der Bürgermeister auf, was hinter den Kulissen zurzeit läuft.

Ja, und dann wäre da ja noch der Komplett-Umbau der Freizeiteinrichtung, den die Stadt Franzburg schon eine Weile vor sich herschiebt... „Wir setzen uns nach Pfingsten mit dem Planer hin und gucken, was geht. Die Fördermittelanträge haben wir regelmäßig gestellt. Bisher habe ich aus Schwerin aber noch kein Zeichen bekommen. Auch dort wartet man bei solchen Investitionen wahrscheinlich lieber erst mal, weil ja keiner weiß, was nach Corona noch so alles auf uns zukommt“, vermutet Dieter Holder.

51 Jahre alt – Sanierung dringend nötig

So wurde am 13.September 1969 das Rudolf-Seiffert-Bad in Franzburg er ffnet. Harry Tisch (mit Brille) durchschneidet das symbo lische Band. Foto: Stadtchronik Quelle: OZBILD

Doch wer den Ur-Franzburger kennt, weiß, dass er so schnell nicht aufgibt. „Vielleicht gibt es aber doch Möglichkeiten...“ sagt er und denkt an Konjunkturpakete, die Investitionen absichern könnten. „Wir sind jedenfalls vorbereitet. Jetzt gibt es noch mal eine Feinabstimmung, aber unser Ur-Projekt liegt ja schon seit einiger Zeit in der Schublade. Wir mussten andere wichtige Sachen vorziehen – wie Schule und Sporthalle. Auch wenn man da Fördermittel an Land zieht, muss ja der Eigenanteil über den städtischen Haushalt abgesichert werden.“

Becken-Folie stammt aus Anfangszeiten

Die Sanierung ist dringend nötig. Denn die Folie im Schwimmbecken ist schon uralt, stammt aus den Anfangszeiten, deshalb muss die fleißige Schwimmbad-Truppe jedes Jahr zu Saisonbeginn die Löcher kleben. Und die wurden zuletzt immer größer. „Eigentlich besteht das ganze Ding nur noch aus Flicken. Aber das muss jetzt noch so lange so gehen, bis wir hier was Neues bekommen“, hatte uns Ute Ollenburg letztes Jahr gesagt. Sie freute sich am Ende der Saison, dass der Wasserverlust gegenüber den Vorjahren enorm gesunken war. Und irgendwie hat sie auch noch etwas Hoffnung, dass sich für diesen Sommer doch noch etwas ergibt...

1969 mit großem Bahnhof übergeben Das Rudolf-Seiffert-Freibad, benannt nach einem deutschen Arbeitersportler und Widerstandskämpfer, der 1945 ermordet wurde, wurde 1969 gebaut und durch das ZK-Mitglied Harry Tisch übergeben. Knapp 9000 Besucher standen im Kassenbuch 2019, bisheriger Rekord. Im Sommer 2018 zählte das Rudolf-Seiffert-Bad 8200 Gäste. Sie kamen aus Stralsund, Grün Kordshagen, Velgast, Richtenberg sowie Grimmen und aus Kirch Baggendorf. „Ob Gäste oder Sponsoren für Feste, die Einheimischen sind in der Unterzahl“, sagt Ute Ollenburg aus Oebelitz, seit acht Jahren die Leiterin des Schwimmbad-Teams und obendrein Feuerwehr-Chefin in Millienhagen- Oebelitz. 126 000 Euro gab die Stadt 2019 für das Schwimmbad aus. Abschreibung, Technik, Chemikalien, Personal und Strom schlagen da zu Buche. Aber auch 20 000 Euro für die Planung des Neubau-Projektes. Die Einnahmen liegen bei nicht mal 20 000 Euro. Trotz Miese hat sich die Stadt zu ihrem Schwimmbad als freiwillige Ausgabe bekannt. Drei Mitarbeiter hat das Schwimmbad 2020, eine Angestellte, ansonsten Bufdi oder geringfügig Beschäftigte. Es gibt aber auch viele Ehrenamtliche, die helfen, und Sponsoren, die Veranstaltungen ermöglichen. iso

