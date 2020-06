Freibäder in Grimmen und Kirch Baggendorf öffnen: Das sind die Regeln

Kirch Baggendorf / Grimmen

Mit dreiwöchiger Verspätung startet am Sonnabend die Badesaison im Freibad in Kirch Baggendorf und im Naturbad in Grimmen. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich unmittelbar vor dem ersten Sprung ins kühle Nass in beiden Schwimmbädern um. In Corona-Zeiten gelten bestimmte Verhaltensregeln für den sicheren Badespaß.

Freibad in Kirch Baggendorf öffnet am Sonnabend

„Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich losgehen kann“, sagt Birgit Kamrath vom Amt Recknitz-Trebeltal, Betreiber des Schwimmbades in der Gemeinde Gransebieth. Die „blaue Riesenwanne“ ist befüllt, die Wassertemperatur beträgt inzwischen angenehme und sehr erfrischende 20 Grad Celsius. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv auf die Öffnung vorbereitet“, erklärt die zuständige Fachkraft für die Sachbereiche „Tourismus, Kultur, Jugend und Sport“.

So wurde beispielsweise erst vor wenigen Tagen der neue Kassenautomat installiert. „Die Technik ist wirklich super. Badegäste können unkompliziert und gut erklärt das gewünschte Ticket lösen und dann durch ein Drehkreuz auf die Anlage gelangen“, erklärt Kamrath.

Wie gewohnt gibt es in Kirch Baggendorf die Tageskarte, eine Zehnerkarte, sowie das Gruppen- und Saisonticket. „Auch in diesem Jahr wird es eine vergünstigte Abendkarte geben, welche für einen Schwimmbadbesuch in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr gilt. Für Kinder kostet diese einen Euro, für Erwachsene zwei Euro“, erklärt sie. Neu ist, dass das Ticket beim Verlassen der Anlage seine Gültigkeit verliert. „Zudem muss das Ticket aufbewahrt werden, weil im Schwimmbad kontrolliert wird“, betont Birgit Kamrath.

Der neue Kassenautomat im Freibad in Kirch Baggendorf. Quelle: Raik Mielke

Abstandsregelung muss eingehalten werden

Pro Badegast muss mit der Öffnung zu Corona-Zeiten eine Fläche von 20 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Für das Schwimmbad in Kirch Baggendorf bedeutet dies, dass lediglich 150 Badegäste gleichzeitig auf die Anlage dürfen. „Wir bitten hierbei einfach um das Verständnis der Besucher“, sagt Birgit Kamrath.

Eine Maskenpflicht gilt nicht, jedoch muss am und im Wasser der Mindestabstand eingehalten werden. Die Spielgeräte, die Tischtennisplatte und auch das Volleyball-Feld stehen für Aktivitäten zur Verfügung. „Gut ersichtlich werden wir im Eingangsbereich noch einmal die neue Badeordnung aushängen. Zudem haben wir bereits Abstände und Verhaltensregeln erkenntlich gemacht“, informiert sie.

Im Grimmener Naturbad startet der Badespaß am Sonnabend

Das Grimmener Naturbad ist ebenfalls auf den Saisonstart am Sonnabend vorbereitet. Los geht es um 10 Uhr. „Wie gewohnt haben wir in den Sommerferien am Sonnabend und Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Montag ist unser Bad geschlossen“, erklärt der leitende Rettungsschwimmer Mario Goß von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. Die Wassertemperatur beträgt derzeit 21 Grad Celsius. Schwimmkurse findet vorerst nicht statt.

Mario Goß, Leiter des Grimmener Naturbades, kann am Sonnabend die Pforten aufmachen und die Badesaison einläuten. Quelle: Raik Mielke

Weitere Badestellen locken mit ausgezeichneter Wasserqualität

Und wenn es in den beiden Schwimmbädern der Region zu voll wird, kann man guten Gewissens die beiden Badestellen in Stahlbrode und Tremt nutzen. Hier ergaben die Proben vor einigen Tagen, dass die Wasserqualität hoch ist und dem Badespaß somit nichts im Wege steht.

Von Raik Mielke