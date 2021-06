Grimmen

Noch ist es nicht zu spät. Die Abschlusszeugnisse wurden an den Schulen in Grimmen verteilt, und wer sich bisher noch nicht für eine Ausbildung entscheiden oder nichts finden konnte, hat bei mehreren Unternehmen womöglich noch gute Chancen. Für den nächsten Schritt in Richtung Zukunft muss die Stadt nicht verlassen werden.

Wer sich besonders für Autos interessiert, kann sich im Autocenter Barth bewerben. Eine Ausbildungsstelle zum Automobilkaufmann oder zur Automobilkauffrau ist noch frei. „Kontaktfreudig und ein offener Umgang mit Menschen wäre wichtig. Und dass Autos den Interessenten ein bisschen im Blut liegen, sprich: dass sie auto-affin sind“, erklärt Steffen Barth, Prokurist. Ein freundliches Auftreten und Realschulabschluss wären förderlich, aber nicht absolutes Muss. Die Azubis erwarten in dem Autocenter: „Frischer Kaffee, ein motiviertes Team und ein Chef, der immer gute Laune hat“, erzählt Barth fröhlich.

Außerdem eine Vielfalt an tollen Autos und neuen Technologien, wie der Prokurist verrät. Bis Ende August haben Bewerber Zeit, um ihre Unterlagen einzureichen. Die Ausbildungsdauer umfasst drei Jahre, die Berufsschule ist in Rostock. Die Vergütung wird nach Tarif entrichtet.

Die Firma Fries – ein Holzgroßhändler in Appelshof – sucht noch einen Auszubildenden zum Berufskraftfahrer. Jeweils zwei Auszubildende zum Kaufmann im Großhandel und für Lagerlogistik wurden bereits eingestellt. „Mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines Pkw-Führerscheins sollten die Bewerber sein. Realschulabschluss wäre gut. In Deutsch und Mathe sollte mindestens Befriedigend erreicht worden sein“, erklärt Mathias Rohwer, Niederlassungsleiter. „Dafür spricht eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team, langfristige Perspektiven, geregelte Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten“, so Rohwer weiter. Zum Beispiel in der Holzfachschule, in der Azubis ihre Kenntnisse vertiefen können. Es gehe nicht nur ums Fahren, sondern auch um die Warenkenntnisse, die allen vermittelt werden sollen.

Die Kraftfahrer sind ein wesentlicher Teil des Unternehmens

„Man kann gerne mit der Mappe vor der Tür stehen oder per Mail oder Post seine Unterlagen abschicken. Der Berufskraftfahrer spielt im Unternehmen eine wichtige Rolle. „Alles, was wir verkaufen, wird mit dem eigenen Fuhrpark an den Kunden geliefert. Ein wesentlicher Teil unseres Unternehmens sind die Kraftfahrer“, weiß Rohwer.

Bei Baase Landmaschinen in Holtdorf warten viel Technik und große Maschinen. „Naturwissenschaftliches Verständnis ist bei dem Beruf als Mechatroniker für Land- und Baumaschinen wichtig. Ein Realschulabschluss wäre gut, aber auch mit einem Hauptschulabschluss, wenn der Wille und das Interesse da ist, können wir uns unterhalten“, erklärt Reinhard Baase. Ob Traktoren, Mähdrescher, Garten- oder Melktechnik: „Jeder kann was finden. Viele wissen noch nicht, wofür sie sich interessieren. Das kommt von ganz allein“, so Baase weiter. Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen können im Anschluss an die Ausbildung folgen. „ Man muss es wollen, dann passt das auch alles“, weiß Baase. Bis Mitte September können sich Bewerber melden. Wer sich für den Betrieb interessiert, kann auch vorher während der Ernte einsteigen.

Stefan Korell präsentiert die vier Preise, mit denen der Handelshof in Grimmen von der IHK als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet wurde. Quelle: Christin Assmann

Als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement können sich die Grimmener Absolventen im Handelshof bewerben. Die Auszubildenden sollen jeden Bereich im Unternehmen kennenlernen für den kompletten Überblick. Dadurch könnten umfassendes Wissen und Vielseitigkeit verbunden werden. Das Konzept wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) viermal mit der Auszeichnung als Top-Ausbildungsbetrieb gewürdigt. Nach den Interessen der Azubis wird dann im dritten Lehrjahr gemeinsam über die richtige Schwerpunktausbildung entschieden.

„Die Übernahmechancen sind sehr hoch. Wenn Leistung und Engagement stimmen, wird das belohnt“, verspricht Stefan Korell, Geschäftsführer. Außerdem gibt es laut dem Geschäftsführer Obst, Kaffee und Tee sowie ein Top-Team. Drei Jahre dauert die Ausbildung, die Berufsschule in Stralsund ist nicht weit entfernt. Die Vergütung wird gestaffelt und startet bei 700 Euro (brutto). Bis Anfang August können sich Interessenten bewerben. „Die Leute, die zu Hause bleiben wollen, sind hier genau richtig“, so Korell weiter.

Stadtbäckerei Kühl sucht noch Verstärkung in ihrem Team. Konditoren- und Bäckerlehrlinge sollten einen Schulabschluss haben, rechnen können und ein gewisses naturwissenschaftliches Verständnis mitbringen. Denn in der Backstube, im Bereich Lebensmittel, Stärken und Eiweiße, beziehen sich die Backvorgänge auf die besondere Chemie. „Das Wichtigste ist, den Beruf erlernen zu wollen. Dass die Bewerber ein Gefühl und Interesse für das Handwerk haben“, sagt Karsten Richter, Standortleiter in Grimmen. „Dafür können sie sich auf ein richtiges Kollektiv und Familienunternehmen freuen, das die Auszubildenden bei Problemen unterstützt und individuell auf sie eingeht. Wir lassen sie nicht allein“, verspricht Richter. Fahrt- und Internatskosten werden von dem Betrieb übernommen.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre, in denen Blockunterricht mit Praxis gemischt wird. Mit der Liebe zum Beruf, Einsatzbereitschaft und dem Gefühl des Bäckers hat die Stadtbäckerei Kühl schon viele Azubis zum Gesellen gebracht. „Wir leben das hier intensiv. Man muss einfach dieses Lebensgefühl entwickeln und wird handwerklich wachsen“, so Richter weiter. Dabei unterscheiden sich die angehenden Konditoren mit dem Händchen fürs Filigrane und Feine und die Bäcker mit dem etwas robusteren, aber feinfühligen Umgang mit Teigen.

