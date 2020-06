Kostenlos bis 16:00 Uhr Freie Plätze in der Kita: Wer will zu den „Landknirpsen“ in Stoltenhagen gehören?

Fünf Kinder mehr könnten ab sofort den Kindergarten dort besuchen – eine eher ungewöhnliche Nachricht in der heutigen Zeit. Auch ein Fahrdienst zwischen Grimmen und Stoltenhagen wird angeboten und soll die Eltern entlasten.