Stralsund

Handwerk hat nicht nur den sprichwörtlichen goldenen Boden, sondern auch Zukunft. Einen großen Schritt in Richtung Zukunft haben nun die 47 jungen Frauen und Männer gemeistert, die im Rahmen der Freisprechung ihre Gesellenbriefe in der Kulturkirche St. Jakobi ausgehändigt bekamen.

Aufwärtstrend für Handwerksberufe

Und der Veranstaltungsort Jakobi-Kirche hätte passender nicht gewählt werden können, wie auch der stellvertretende Oberbürgermeister Heino Tanschus in seinen Grußworten feststellte. „Die Kirche ist ein Beleg von Handwerkskunst. Es ist faszinierend, wie sich alte Traditionen, zeitloses Material und die Kunst der Handwerker vereinen. Auch Stralsunds Großprojekte, wie die Rügenbrücke oder der Hafen wären ohne Fachleute aus dem Handwerk trotz aller Technik nicht möglich“, so Heino Tanschus. „Daher freue ich mich, dass es auch diesmal wieder mehr Auszubildende gibt als im Vorjahr.“

Einen Aufwärtstrend bei den Ausbildungszahlen in den Handwerksberufen kann Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern, bestätigen. „Mit dem Stand vom 1. September haben wir 288 neue Azubis im Landkreis in den Handwerksberufen eingetragen. Damit scheint sich das Handwerk zu stabilisieren“, sagt Uwe Ambrosat. Für die steigende Anerkennung der Handwerksberufe haben nicht zuletzt auch Image-Kampagnen, aber auch bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und eine Anpassung der Löhne gesorgt.

Somit blieben die meisten Handwerkszweige von den Auswirkungen der Corona-Pandemie unberührt. Eine Ausnahme bildet da die Friseur- und Kosmetikbranche. Diese körpernahen Dienstleistungen wurden durch lange Schließungen eingeschränkt, was offenbar auch zu einem Rückgang der Ausbildungsplätze geführt hat.

30 Prozent ohne Abschluss

Die meisten Junggesellen aus dem Maler- und Lackierer-, Bau-, Zimmerer-, Konditor- oder Friseur-Handwerk konnten nahtlos von der Ausbildung in ein Angestelltenverhältnis übergehen. Diese Hürde haben jedoch nicht alle Auszubildenden gepackt. Nur 47 der 68 Prüflinge im Bereich der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern haben ihre Prüfungen bestanden. 30 Prozent der angetretenen Frauen und Männer können ihre Fähigkeiten und Kenntnisse nun in einem halben Jahr erneut unter Beweis stellen.

Die Kreishandwerkerschaft unterstützt die Auszubildenden auf diesem Weg. „Wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen daran, diese jungen Leute vorzubereiten. So engagieren wir beispielsweise Dozenten, die die Prüflinge in unserem Haus gezielt schulen oder organisieren externe Veranstaltung“, berichtete Geschäftsführer Uwe Ambrosat. Zwar lag die Quote der Durchfaller auch in den letzten Jahren bei über 20 Prozent, allerdings haben der fehlende Präsenzunterricht in den Berufsschulen manchen Azubis besonders zugesetzt.

Mitglied des Prüfungsausschusses Beatrix Troyke und Berufsschullehrerin Heike van der Knaap freuten sich für ihre Schützlinge Michelle Janischewski, Pauline Stahnke und Kimberly König, die ihre Prüfung im Friseur-Handwerk bestanden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Pauline Stahnke ist glücklich, dass sie ihre Prüfungen zur Friseurin erfolgreich abgelegt hat. Von 20 Klassenkameradinnen bestanden fünf Teilnehmer die Prüfung nicht. Im Gegensatz zu anderen Handwerksberufen waren die Friseurlehrlinge durch die Schließung der Salons nun auch in ihrer praktischen Ausbildung ausgebremst. „Wir haben dann viel allein mit den Ausbildern an Puppenköpfen geübt“, schilderte die junge Stralsunderin. Nun ist sie jedoch froh, dass ihr Ausbildungsbetrieb Friseursalon Haar sie auch in ein Angestelltenverhältnis übernommen hat.

Ehrenmedaille des Landrates

Marius Völkner hat mit dem Prädikat "Sehr gut" die besten Prüfungsergebnisse erzielt. Der junge Zimmerer wurde dafür von Landrat Dr. Stefan Kerth mit der Ehrenmedaille des Landrats ausgezeichnet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Dass man sich mit einer in Deutschland üblichen dualen Berufsausbildung weltweit sehen lassen kann, hob auch Landrat Dr. Stefan Kerth – der selbst einst den Handwerksberuf des Augenoptikers erlernte – in seiner Ansprache hervor. „Sie können stolz darauf sein, denn gerade die letzten beiden Jahre haben mehr abverlangt. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn sie der Region treu bleiben“, so Kerth, den die Themen Fachkräftemangel und Berufsschulausbildung im Landkreis beschäftigen.

Dabei hatte er auch eine positive Überraschung dabei. Marius Völkner, der seine Ausbildung zum Zimmerer mit der Gesamtnote „Sehr gut“ abschloss, wurde von Stefan Kerth mit der Ehrenmedaille des Landrates ausgezeichnet. Dank seines Vaters, von dem er das Gespür für Holz geerbt hat, war ihm schon in der neunten Klasse klar, in welche Berufsrichtung es gehen sollte. Viele Praktika bestätigten den Wunsch – das Ergebnis als Jahrgangsbester belohnte nun diesen Einsatz.

„Handwerk bekommt nicht immer die Wertschätzung, aber ich würde keinen anderen Beruf wählen. Hier sehe ich, was ich am Ende des Tages geleistet habe“, sagte der junge Mann, der seine Ausbildung bei der Stefan Wendt Zimmerei & Holz Zingst absolvierte und dort auch weiterhin beschäftigt ist. „Ich bin stolz, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und eine jahrhunderte alte Tradition aufrecht zu erhalten.“

Die nächsten Schritte wagen

Handwerkskammer-Präsident Axel Hochschild bestätigt die Junggesellen in ihrer Berufswahl. „Statt vieler Worte ist es wichtig Spuren zu hinterlassen und keinen Staub, heißt es. Das Handwerk schafft bleibende Werte als traditionelle Visitenkarte. Gerade die vergangenen Monate der Pandemie haben außerdem gezeigt, dass das Handwerk immer gebraucht wird und dass dieser Wirtschaftsbereich krisenfest ist“, bekräftigte Axel Hochschild. Ein Zuwachs von 15 Prozent bei den Auszubildenden lässt sich in seinem Kammerbereich erkennen.

Auch Kreishandwerksmeister Martin Ratzke ermutigt die jungen Leute zu den nächsten Schritten. „Die Freisprechung spricht sie frei von der Bindung an den Lehrherrn und auch frei von Unwissenheit. Aber nutzen sie ihre Junggesellenjahre um ihre Kenntnisse zu vertiefen“, meinte Ratzke. Auch er hofft darauf, dass die jungen Fachkräfte in der Region bleiben. Rund 3000 Handwerksbetriebe stehen hier in den nächsten fünf Jahren vor einem Generationswechsel. Die Chance, dass der Mut, Verantwortung in Führungspositionen zu übernehmen belohnt wird, war nie größer. Den Schritt in die Selbstständigkeit begleiten Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft gerne.

Von Wenke Büssow-Krämer