Grimmen

Schneller als die Feuerwehr – das ist in Grimmen kaum möglich. Denn anstatt zehn Minuten nach Auslösung des Alarms sind die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr im Schnitt in weniger als acht Minuten am Einsatzort. „Das sind nicht acht Minuten Fahrzeit, sondern das heißt von zu Hause bis zur Wache, umziehen, losfahren und ankommen an der Einsatzstelle“, erklärt Olaf Clasen, Wehrführer.

Das kam bei der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses heraus, bei der auch über die Bestätigung und Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Grimmen gesprochen wurde. Darin enthalten sind unter anderem Regelungen, Equipment und Ausstattung und die personelle Abdeckung. „Eine Gemeinde ist verpflichtet, die Feuerwehr so auszustatten, damit die Kameraden ordnungsgemäß Hilfe an den Bürgern leisten können“, erklärt Heike Hübner, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Sogenannte Schützziele der Stadt, örtliche Besonderheiten, wurden im Vorfeld festgestellt und geprüft, wie gut und schnell diese erreicht werden können oder ob Hindernisse die Dauer blockieren. Der zeitliche Rahmen, der in der Brandschutzbedarfsplanung festgelegt ist, liegt bei zehn Minuten für den ersten Trupp. „Unsere freiwillige Feuerwehr schafft es im Schnitt in acht Minuten, teilweise sogar in sechs Minuten. Und das nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung“, so Hübner weiter.

Neue Anschaffungen geplant

In naher Zukunft soll die freiwillige Feuerwehr eine neue Drehleiter erhalten. Entsprechende Fördermittel seien bereits akquiriert. „Wir haben vor, mit vier weitern Gemeinden eine gemeinsame Ausschreibung rauszugeben, um Rabatte auszuhandeln“, erklärt Hübner. 2025 sind die Anschaffung eines neuen Mannschaftswagens und Löschfahrzeugs sowie einer zweiten Schutzausrüstungsmontur geplant.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Stadtvertreter das beschließen, was zum Schutz der Bürger wichtig und sinnvoll ist“, betont Clasen. Was Ausstattung und Technik betrifft ist der Wehrführer zufrieden. „Es ist alles vorhanden und in einem guten Zustand. Nur am Gerätehaus könnte was gemacht werden. Das steht mittlerweile ja auch schon seit 20 Jahren“, so Clasen weiter.

Von Christin Assmann