Freizeitgestaltung in Grimmen: Das bietet der Jugendclub 96

Grimmen

Neu gestaltet wurde der Jugendclub 96 in Grimmen. Andrea Witt und Heidi Liekfeld, die dort für den Betreiber – den Jugendfreizeit-Verein – tätig sind und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen immer wieder interessante Programme auf die Beine stellen, nutzten die Corona-Monate, um die Räume zu verschönern.

„Jetzt bieten wir an, was trotz der Pandemie möglich ist. Es ist nicht immer leicht, das Passende zu finden, das geht und auch den Besuchern gefällt“, sagte Heidi Liekfeld den Mitgliedern eines städtischen Fachausschusses, der den Club im Vereinshaus in der ehemaligen Weinert-Schule besuchte.

Räume im Club renoviert

Seit 1996 gibt es den Club in Grimmen – ursprünglich an der Wanderschule, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Uta Zoth. 2006 wurde er zum letzten Mal renoviert. „In den acht beziehungsweise fünf Monaten Corona-Schließzeiten 2020/21 wurde es deshalb Zeit, etwas zu tun“, erzählt Heidi Liekfeld. Möbel wurden günstig beim An- und Verkauf besorgt und ausgetauscht, es wurde in allen Räumen gemalert und tapeziert. Nur im großen Flur fehle noch neue Farbe.

Wochentags öffnet der Club um 14 Uhr. „Oft stehen Kinder und Jugendliche dann schon auf der Treppe und warten, in die Räume zu können. Zehn, meist aber 20 bis 30 Kinder und Jugendliche nutzen täglich die offenen Angebote der Einrichtung. Heidi Liekfeld: Manche Besucher würden zwischen Schule und Club gar nicht nach Hause gehen. „Sie kommen direkt mit ihrem Rucksack hierher“. Ab zehn Jahre sind die Kinder meist alt, junge Erwachsene würden ebenfalls gern ab und zu im Club vorbei schauen. Die Kleineren bleiben bis 18.30 Uhr, die Großen bis 20 Uhr. Generell steht der Club Kindern ab sechs Jahren offen.

Neue Tischtennisplatte gesucht

Viele Sportgeräte – am Boxsack probierte sich beim Besuch übrigens Bürgermeister Marco Jahns aus – bieten im Sportraum Abwechslung und die Möglichkeit, sich auszupowern und zu trainieren. Es gibt einen Tischtennisraum und die Möglichkeit Darts zu spielen. Zum Chillen und Billardspielen stehen zwei Räume je nach Alter zur Verfügung. Es kann aber auch gebastelt oder es können Hausaufgaben gemacht werden. In der kleinen Küche werde normalerweise oft gebacken oder es gibt Snacks – gegenwärtig aufgrund von Corona allerdings nicht.

Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Nutzer gestalten ihren Club: So soll beispielsweise gemeinsam ein großes Wand-Graffiti entstehen. Genutzt werde auch das große Außengelände zum Fußball- und Federballspielen oder für traditionelle Beschäftigungen wie das wieder in Mode kommende Gummitwist. Gebraucht werde übrigens noch eine Tischtennisplatte und es fehlt Internet. Heidi Liekfeld: „Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht...“

Von Almut Jaekel