Freizeittipp aus Grimmen: Kein Weihnachten ohne Leselektüre 

Grimmen

Kein Weihnachten ohne Buch. Unter den Tannenbaum gehört einfach etwas zum Lesen. Und was gibt es Schöneres, als es sich nach dem Festtagsbraten und dem anschließenden Spaziergang durch die nass-graue vorpommersche Weihnachtswelt mit einem heißen Kakao, Kaffee oder auch einem Glas Wein und einer molligen Decke und einem Buch auf der Couch bequem zu machen. Egal ob Schmöker, Krimi, was Historisches oder ein Fachbuch – so kommt Weihnachtsstimmung auf.

Von Almut Jaekel