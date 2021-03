Greifswald

Das Wetter hat von Winter zu Frühling gewechselt und die Menschen wollen wieder raus in die Natur. Zwar sind weiterhin viele Erlebnisangebote in MV geschlossen, dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten seine Zeit am Wochenende mit ein paar Abenteuern zu verbringen. Die Autoren der OZ in Vorpommern geben Tipps, was sie jetzt unbedingt ausprobieren sollten.

Eisbaden in der Region Ribnitz-Damgarten

Eines vorweg: Safety first, die Sicherheit geht vor. Ansonsten sind die Tage derzeit wirklich prädestiniert für einen Wohlfühltrend, findet Robert Niemeyer aus der OZ-Autor in Ribnitz-Damgarten. Dieser Trend hört sich aber zunächst gar nicht nach wohlfühlen an: Wild Swimming. Übersetzt aus dem Englischen heißt das so viel wie „Wildes Schwimmen“ und meint das Eintauchen in Gewässer in der freien Natur.

Wichtigster Aspekt im Unterschied zum sommerlichen Schwimmen: Das kalte Wasser. Die Kälte auf der Haut hat laut Studien einige Vorteile. Stress wird abgebaut, man findet Einklang mit der Natur, der Körper produziert mehr Glückshormone und es werden sogar Entzündungen im Körper gelindert. Also: Warum nicht bei dem aktuell schönen, aber kühlen Wetter einfach mal ein bisschen in der Ostsee planschen? Oder wenigstens barfuß durch das Wasser spazieren.

Porträtfotos im Hexenwald von Semper auf Rügen

Noch sind die Bäume kahl, aber an einem Ort auf der Insel Rügen bringt das sogar einen ganz besonderen Reiz mit sich, meint Anne Ziebarth, OZ-Autorin von Rügen. In Semper bei Lietzow stehen die auch als Hexenbuchen bekannten Krüppelbuchen und bilden einen ziemlich mystisch wirkenden Hain.

Als Hintergrund für wildromantische Porträtfotos die erste Wahl! Botanisch gesehen sind die Buchen übrigens nicht verhext, sondern sogenannte Süntelbuchen. Eine seltene Mutante der Rotbuche, mit verdrehtem oder Zickzackwuchs.

Radtour in der Region Grimmen

Auf den Sattel, fertig und los! Nach der Winterpause hat die Fahrradsaison längst begonnen. Und von Grimmen aus kann man sich diverse Strecken, mit den unterschiedlichen Distanzen, problemlos zusammenstellen.

Ob nun eine 40 Kilometer-Tour nach Tribsees und zurück, eine gemütliche Runde durch das Golfer-Dorf Kaschow oder etwas abenteuerlicher durch den Grimmener Stadtwald – für Mountenbiker, Familien oder Fans der E-Bike-Szene gibt es ein facettenreiches Angebot. Grimmener OZ-Autor Raik Mielke fährt gerne ins Fischerdorf nach Stahlbrode. Die Gesamttour ist mit einer Länge von über 50 Kilometer schon eine Herausforderung – dafür wird man mit einem Blick auf den Strelasund belohnt.

Geocaching in Stralsund

Wer das frühlingshafte Wetter mit kleinen Abenteuern verbinden möchte, sollte sich die zahlreichen „Geocaches“ in der Hansestadt angucken, empfiehlt OZ-Autor Kay Steinke. In Stralsund gibt es viele dieser kleinen Verstecke. In Vorpommern-Rügen ist die Hansestadt quasi eine GPS-Schnitzeljagd-Hochburg!

Die geografischen Koordinaten werden im Internet veröffentlicht und können mithilfe eines GPS-Empfängers, einer genauen Landkarte oder auch einfach per Handy-App gesucht werden. Oft verbergen sich dahinter kleine Geschichten – so befindet sich am Langenkanal eine abgebrannte Schatzinsel. Bei einer „schaurigen Stralsundtour“ erzählt der berüchtigte Geist „Klappergestell“, wie er im Mittelalter den Tod dreier Stralsunder Bürger hautnah miterlebte. Auf seinen Spuren taucht man in knapp zwei Stunden über mehrere Verstecke ein, in eine düstere, fiktive Vergangenheit der Sundmetropole.

Tipp aus Greifswald: Tomaten selbst züchten

Nichts geht über den Geschmack von Obst und Gemüse, das aus dem eigenen Garten stammt! Falls Sie keinen haben – ein Balkon oder eine Terrasse tut es auch. Los geht es mit dem Vorziehen der Pflanzen.

Jetzt gibt es überall im Supermarkt Anzuchterde zu kaufen, die ideale Bedingungen für Samen bietet. Haben Sie keine Quelltöpfe, nutzen sie doch einfach einen flachen Pappkarton, füllen ihn mit der Erde und legen den zuvor gekauften Samen hinein. OZ-Autorin Petra Hase hat sich für alte Tomatensorten entschieden, die nun in der Küche vor ihrem Fenster genug Wärme naschen können, bevor sie sie in ihr Gewächshaus pflanzt. Mal schauen, was da so heranwächst!

Tipp von der Insel Usedom: Nistkästen im März aufhängen

Mit einem Vogelhaus oder einem Nistkasten macht man die Vogelwelt um sich herum sichtbar, meint OZ-Autor Hannes Ewert. Normalerweise fliegen Blaumeise, Amsel und Rotkehlchen nur so übers Grundstück, aber mit einem der Behausungen gibt man ihnen die Chance, vor dem eigenen Wohnzimmerfenster einen Stopp einzulegen.

Wer den kleinen Piepmätzen die Möglichkeit zur Brut geben will, der sollte jetzt einen Nistkasten aufhängen. Damit gewöhnen sich die Vögel schon an den Standort. Wichtig: Das Einflugloch muss in Richtung Osten zeigen.

Von Robert Niemeyer, Anne Ziebarth, Raik Mielke, Raik Mielke, Petra Hase und Hannes Ewert