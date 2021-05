Greifswald

Die vorpommersche Universitätsstadt ist ein guter Ort zum Philosophieren. Johannes Rehmke (1848 bis 1930) gründete sogar eine Schule, den „Greifswalder Objektivismus“. Günther Jakoby (1881 bis 1969), Begründer der „kritischen Ontologie“, war ein Schwergewicht mit internationaler Ausstrahlung, um ein zweites Beispiel zu nennen. Werner Stegmaier (geboren 1946) schuf die Philosophie der Orientierung und regte einen amerikanischen Unternehmer an, eine Stiftung zu gründen, die sich damit befasst.

Aber ein Weltphilosoph wie Friedrich Nietzsche (1844 bis 1900) hat bislang nicht in Pommern gelehrt. Dabei hat man das in der Professorenschaft erwogen, darauf weist unser Greifswalder Leser Burkhardt Köhler hin. In den von Walther Linden und Wolfgang Deninger herausgebenen Gesammelten Werken Nietzsches hat er gelesen, dass dieser als Baseler „Extraordinarius für klassische Philologie“ 1872 eine Berufung an die Uni Greifswald abgelehnt hatte. Es ist was dran, wie eine Recherche zeigt.

Nietzsche startete als Philologieprofessor in Basel

Die Vorgeschichte: Nicht promoviert und nicht habilitiert war der 24-jährige Nietzsche als außerordentlicher Professor für klassische Philologie im Februar 1869 an die Universität Basel berufen worden. Laut der Geschichte der Uni Basel sorgte sein in Leipzig wirkender Lehrer Friedrich Ritschl (1806 bis 1876) dafür, dass ihm die Uni Leipzig ein Doktordiplom vor seinem Amtsantritt am 23. März 1869 verlieh.

Dabei ging es weniger darum, ein junges Genie zu gewinnen, pragmatische Gründe waren ausschlaggebend, heißt es. Basel war damals finanzschwach, eine Stelle sollte nicht lange unbesetzt bleiben. Junge Männer konnten kurzfristig kommen und hatten keine hohen finanziellen Forderungen. 1870 wurde Nietzsche ordentlicher Professor.

Die Studienkameraden Erwin Rohde, Carl von Gersdorff und Friedrich Nietzsche (von links) Quelle: Wikipedia

Er verlor aber in Basel das Interesse an der Philologie. Schon 1871 bewarb er sich auf den frei gewordenen Lehrstuhl für Philosophie, den man dem philosophischen Autodidakten aber nicht geben wollte, so Werner Stegmaier, ein anerkannter Nietzsche-Spezialist.

Für Interesse an ihm in Greifswald gebe es Belege in dessen Briefen, so Stegmaier. Am 28. Januar 1870 schreibt Nietzsche an seinen Studienfreund Erwin Rohde (1845 bis 1898), ab 1872 außerordentlicher Professor in Kiel: „... neulich habe ich einmal eine vorläufige Anfrage, ob ich eine Professur in Greifswald annehmen würde; durch Susemihl (Franz Susemihl war seit 1856 Philologieprofessor in Greifswald) bekommen, aber sofort, zu Deinen Gunsten und Dich empfehlend, abgelehnt. ... Hier war die Sache doch bekannt geworden und hat mir eine große Sympathie bei den guten Baselern erweckt. Obwohl ich protestirte, daß es kein Ruf sei, sondern nur eine ganz vorläufige Anfrage, hat mir doch die Studentenschaft einen Fackelzug beschlossen, und zwar mit der Motivation, daß sie damit ausdrücken wolle, wie sehr sie meine bisherige Thätigkeit in Basel schätze und ehre. Übrigens habe ich den Fackelzug abgelehnt.“

In der Fakultät spielte Nietzsche keine Rolle

Uniarchivar Dirk Alvermann hat für OZ in den Akten nachgeschaut. Dort gibt es keine Belege für das Greifswalder Interesse. 1872 wurden in Pommern Nachfolger für Wilhelm Studemund (1843 bis 1889) und den vor dem Ruhestand stehenden Georg Friedrich Schoemann (1793 bis 1879, seit 1827 Professor in Greifswald) gesucht. Studemund kam erst im März 1870 nach Greifswald und ging schon 1872 nach Strassburg.

Unter den je drei Namen auf den von der Philosophischen Fakultät erstellten Berufungslisten sei Nietzsche nicht zu finden. „Es gibt keine Akten-Belege für einen anstehenden Ruf Nietzsches nach Greifswald“, so Alvermann. Wenn sich ein Fakultätsmiglied für ihn ausgesprochen hätte, wäre das im Protokoll festgehalten worden.

Am 30. Januar 1870 schreibt Nietzsche seiner Mutter. „Mit Greifswald habe ich, scheint es mir, bei Euch Glück gemacht dh. mit Nicht-Greifswald. Ach, seht nicht zu viel in einer solchen Entschließung, und jedenfalls keine Sorge für meine Bequemlichkeit! Die wahren Gründe, wenn ich sie einmal erzählte, würden Euch vielleicht gar nicht gefallen. Ich bin nach dieser Seite der ,akademischen Carrière so wenig ehrgeizig: und wenn ich irgendwo ehrgeizig wäre, so wäre es in Dingen, die vielleicht nur Hohn, Gelächter und gar kein Geld einbringen.

Nietzsche kannte die akademische Szene gut und tauschte sich mit Rohde über Karrieren von Kollegen aus. 1874 wunderte sich Nietzsche in einem Brief an Rohde, dass sein Freund trotz der Empfehlung nicht nach Greifswald berufen wurde.

Das Klima an der Küste war nichts für Nietzsche

Burkhardt Köhler vermutet, dass Nietzsche letzten Endes wegen des rauen Klimas den Weg nach Pommern scheute. Werner Stegmaier gibt ihm recht. „Das nordische Klima, obwohl er gerne vom Eis und der Kälte seiner Gedanken schrieb, hätte er nicht ertragen.“ Auch Naumburg, wo er aufwuchs und wo die Familie nach dem Tod des Vaters lebte, sei ihm zu nordisch gewesen. Nietzsche brauchte besondere klimatische Bedingungen, um schnell und frei denken zu können. Danach habe er ständig gesucht. „In Genua, Sils-Maria, Nizza und Turin ging’s dann.“ 1879 hatte Nietzsche seine Professur aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Von Eckhard Oberdörfer