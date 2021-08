Friedrich Smyra (Piraten): Mehr Unterstützung für die Altenpflege

Stralsund

Friedrich Smyra ist in Stralsund kein Unbekannter. Der Politiker der Piratenpartei saß von 2014 bis 2019 in der Bürgerschaft der Hansestadt und in verschiedenen Ausschüssen, aktuell steht er dem Rechnungsprüfungsausschuss als sachkundiger Einwohner zur Seite.

Der 37-Jährige ist im Altenheim tätig. „Die Arbeit mit Menschen liegt mir. Der direkte Kontakt und das Wissen, etwas Wichtiges und Gutes für die Gesellschaft zu leisten, stärkt mich in meinem Beruf.“ Da er sich in der Altenpflege sehr gut auskenne, fordert er: „Es muss wesentlich mehr finanzielle Unterstützung geben.“

Kostenfreies Bahnfahren gefordert

Die Piraten wollen einen verbesserten Fahrplan für Busse und Bahnen und für die Nutzer möglichst günstige Preise – bis hin zum kostenfreien Fahren. Car-Sharing und Elektro-Mobilität sollten ausgebaut werden, auch in ländlichen Gebieten. Zudem steht Smyra, der seit 2009 bei den Piraten mitmacht, voll hinter dem Wahlprogramm, in dem es heißt: „Wir fordern die Schließung der Regionalflughäfen und den Ausbau des vorhandenen Schienennetzes, wie zum Beispiel der Darß-Bahn.“

Friedrich Smyra lebt in Stralsund. „Sie ist und bleibt meine Lieblingsstadt.“ Hier liegt ihm etwa der Erhalt der Lokschuppen am Herzen. „Sie gehören einfach zur Geschichte Stralsunds. Das Engagement des Fördervereins sei „absolut unterstützenswert“.

„Internet ist ein unverzichtbarer Bestandteil“

Natürlich besetzt Smyra auch eines der Kernthemen der Piraten: Dem Internet solle der gleiche Stellenwert eingeräumt werden „wie der Energie- und Verkehrsinfrastruktur, der Wasser- und Telefonversorgung“, formuliert der Politiker. „Das Internet ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens und unserer Gesellschaft geworden, wie die Pandemie eindrucksvoll deutlich macht. Breitbandige, bezahlbare, echte Flatrates für alle Netze ist unser Ziel.“

Vor zehn Jahren schien es, dass die Piraten das Potenzial mitbringen, die deutsche Parteienlandschaft aufzumischen. Mit fast neun Prozent zogen sie 2011 in den Berliner Senat ein. Ein Jahr später enterten sie die Parlamente in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland mit ähnlichen Ergebnissen. Doch der große Aufschwung blieb aus. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 erhielten die Piraten 0,4 Prozent.

Jetzt präsentiert Friedrich Smyra seine Ansichten auf Veranstaltung wie „Kleinparteien und Sonstige stellen sich vor“. Große Diskussionsrunden seien immer willkommen, sagt der Stralsunder Pirat, „leider werden die kleineren Parteien wie wir selten eingeladen“.

Von Kai Lachmann