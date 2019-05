Grimmen

Am Freitag fand im Zentrum der Stadt der Frühlingsmarkt statt. „Das Wetter ist nicht gerade überragend, aber es herrscht reges Treiben“, freute sich Andreas Zander vom Regionalbüro des Stremlower Strukturfördervereins, der die Markttagein Grimmen gemeinsam mit der Stadt organisiert.

Eines der Highlights war der Auftritt der Kinder aus der Kita „Findikus“, welche mit stimmungsvollen Frühlingsliedern unterhielten. Während des gesamten Tages trat zudem immer wieder Otto von Ossen vom Duo Ossenkopp auf. Er sorgte vor allem mit Shantys für ordentlich Stimmung auf dem Marktplatz.

Auf dem historischen Marktplatz präsentierten sich zudem die Arbeiterwohlfahrt, der Tafel-Verein, der Strukturförderverein mit seinen Angeboten, oder das Dr. Gerhardt-Haus, dessen Bewohner selbstangefertigte Dinge anboten. Gewohnt dicht umlagert war zudem der Pflanzenmarkt.

Die Knirpse der Kindertagesstätte "Findikus" sangen auf dem Markt Frühlingslieder. Quelle: Raik Mielke

Auch das Deutsche Rote Kreuz Nordvorpommern beteiligte sich am Frühlingsmarkt in Grimmen mit einem Stand – zum Beispiel mit der kostenlosen Aktion „Tausche alten Verbandkasten gegen neuen“ – solange der Vorrat reichte. Außerdem präsentierten die DRK-Mitarbeiter Technik wie Rettungswagen, Gerätewagen oder Katastrophenschutz-Bulli. Besucher konnten sich den Blutdruck messen lassen, alles rund um die Erste Hilfe erfahren, sich informieren wie Wundverbände richtig angelegt werden oder sich den Hausnotruf erklären lassen.

Der nächste große Markt findet im Herbst statt. „Unabhängig davon wird es an den anderen Freitagen nach wie vor die üblichen kleinen Wochenmärkte in Grimmen geben“, sagt Andreas Zander. Diese dann wie gewohnt in der Zeit von 8 bis 15 Uhr.

Raik Mielke