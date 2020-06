Frühstücks-Cafe in Grimmen darf weiterhin nicht öffnen 

Grimmen

Es sollte die „Perfekte Mischung“ werden. So sollte nämlich das kleine Frühstücks-Café mit rund 20 Sitzplätzen in der Grimmener Innnstadt heißen, welches Franziska Krökel und Ulrike Matzat bereits im Januar eröffnen wollten. Bis dato ist das komplett eingerichtete und auf eine Öffnung vorbereitete Café jedoch geschlossen. Warum? Der Landkreis Vorpommern-Rügen fordert eine Behinderten-Toilette. Warum die beiden jungen Frauen dieser Forderung aber nicht nachkommen können und welche Probleme es zudem gibt, erklären sie der OSTSEE-ZEITUNG bei einer ausführlichen Laden-Besichtigung.

Rückblick: Im November 2019 den ersten Bauantrag eingereicht

„Mein Freund und ich haben seit vielen Jahren in Grimmen ein Tattoo- und Nagel-Studio“, sagt Franziska Krökel und erklärt: „Wir erleben in den vergangenen Monaten und Jahren, wie die schöne Innenstadt immer weiter ausstirbt. Es werden einfach immer weniger Leute, die man an einem normalen Wochentag im Zentrum der Stadt antrifft.“

Daran muss man etwas ändern. Dieser Auffassung waren zum Ende des vergangenen Jahres zumindest Franziska Krökel und Ulrike Matzat. Als direkt neben dem Tattoo-Studio eine Geschäftsfläche frei wird, beschließen die beiden jungen Frauen, dort ein Frühstücks-Café zu eröffnen.

„Da sich zuvor ein Friseur in den Räumlichkeiten befand, erklärte uns der Vermieter, dass ein Nutzungsänderungsantrag gestellt werden muss“, beschreibt Franziska Krökel und sagt: „Wir haben dann einen Architekten beauftragt und im November 2019 den ersten Bauantrag gestellt. Von Seiten der Stadt Grimmen war alles super. Wir hatten sofort das Gefühl, dass die Stadt sich über die Idee freut.“

Doch die Wochen vergehen und vom Landkreis Vorpommern-Rügen kommt die Rückmeldung, dass der Bauantrag so nicht genehmigt werden kann, da eine Behinderten-Toilette fehlt. „Wir waren daraufhin bei der Bürgersprechstunde der Stadt Grimmen und haben unser Problem vorgestellt. Dort wurde uns sofort wieder Unterstützung zugesagt und ein weiterer Architekt nahm sich der Sache an“, beschreibt Franziska Krökel.

Darum darf das Frühstücks-Café nicht öffnen

Doch auch ein weiterer Versuch, einen Kompromiss mit dem zuständigen Bauamt des Landkreises Vorpommern-Rügen zu erzielen, scheitert. „Wir hatten dann Besuch von der Behinderten-Beauftragten, welche sich das Café angesehen hat. Das Ergebnis war für uns ein absoluter Nackenschlag“, erinnert sich Franziska Krökel.

Ein vier Zentimeter hoher Absatz vor dem Geschäft müsse verschwinden. Die Türen müssen allesamt verbreitert werden, diverse Wände müssten raus und eine Behinderten-Toilette ist unumgänglich. „Wir könnten natürlich diesen Forderungen nachkommen und rund 8000 Euro für diesen Umbau investieren, aber dies würde rein gar nichts ändern. Das Problem bei der Sache ist nämlich, dass wir dann keine Arbeitsgenehmigung vom Hygiene-Amt bekommen. Wenn wir eine Behinderten-Toilette in dem kleinen Café installieren, haben wir keinen Platz mehr für einen Umkleide-beziehungsweise Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Dies fordert aber das Hygiene-Amt. Heißt kurz gesagt: Es ist nicht möglich, beide Vorgaben zu erfüllen“, beschreibt Franziska Krökel ausführlich.

„Wir haben uns daraufhin zahlreiche kleinere Cafés in der Umgebung angesehen und fast nie eine Behinderten-Toilette gefunden. Es ist einfach frustrierend. Man will etwas auf die Beine stellen, auch Arbeitsplätze schaffen und gibt sich so viel Mühe. Wir haben die Räumlichkeiten bis Ende des Jahres gemietet. Somit laufen die Miet-und Nebenkosten, ohne dass wir Einnahmen generieren. Im April haben wir nochmals alle Unterlagen zum Petitionsausschuss nach Schwerin geschickt. Unser letzter Versuch“, betont Ulrike Matzat.

Privatveranstaltungen sind möglich

Um wenigstens die Unkosten decken zu können, bieten die beiden jungen Frauen nun Privatveranstaltungen an. „Man kann quasi die Räumlichkeiten mieten, um beispielsweise zu einer Geburtstags-Kaffeerunde einzuladen, welche wir dann ausrichten“, beschreibt Franziska Krökel und sagt: „Es gibt nur eine Sache, die einem Mut macht. Hier kommen täglich Leute vorbei, klopfen an die Scheibe und fragen, wie es aussieht. Sie loben uns für die tolle Gestaltung des Cafés und bedauern es sehr, dass sie in ihrer Innenstadt nicht einen weiteren Anlaufpunkt zum Klönen haben.“

