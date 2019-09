Richtenberg

Fuchs trifft Seeadler: Am Richtenberger See ist diese Aufnahme dem passionierten Hobbyfotografen Edgar Ackermann aus Brandshagen gelungen. „Circa 30 Seeadler und auch einen Fischadler habe ich dort beobachtet“, erzählt er. Viermal sei er an dem See gewesen, um Fotos für seine nächste Ausstellung in der Grimmener Volkshochschule zu „schießen“. Diese soll unter dem Thema „Bedrohte Natur“ stehen. Dieses Motiv, dass ihm erst beim letzten Besuch vor die Linse kam, wird ganz sicher eines dieser.

Von Anja Krüger