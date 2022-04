Fünf Jahre Engine in Grimmen: Große Ausfahrt am Sonnabend 

Grimmen

Mit seinen fünf Jahren ist der Grimmener Verein „Engine“ noch ein sehr junger Verein der Stadt. Am Wochenende will man den Geburtstag jedoch gebührend feiern. Denn in den vergangenen fünf Jahren haben die passionierten Motorradfahrer und Fans rockiger Musik das kulturelle Leben in der Trebelstadt sehr positiv beeinflusst. Drei große Open-Air-Events begeisterten bisher Hunderte Gäste.

Im OZ-Interview sprechen wir mit dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Paul Riotté über die Höhepunkt der vergangenen fünf Jahre. Was plant der Verein am kommenden Sonnabend? Und wie soll die Zukunft von „Engine“ gestaltet werden?

Fünf Jahre „Engine“ – Wie wollen Sie dies feiern?

Klein, aber fein. Wir wollen am Sonnabend mit allen interessierten Bikern eine große Ausfahrt machen. Anschließend soll es dann gemütlich zur Sache gehen. Wir haben ein paar Getränke und etwas Deftiges vom Grill vorbereitet.

Wo genau führt die Ausfahrt hin?

Wir starten am Sonnabend um 13.30 Uhr bei der Grimmener Aral-Tankstelle. Anschließend machen wir uns auf den Weg nach Stralsund. Über den Rügen-Zubringer wird es dann nach Bergen gehen, wo ein kleiner Stopp geplant ist. Dort kann man seine Maschine notfalls tanken und sich ein wenig stärken. Ehe wir uns über Samtens und Garz und die Gemeinde Süderholz wieder auf den Weg nach Grimmen machen. Dort lassen wir dann den Tag gesellig ausklingen.

Wie kam es damals zur Vereinsgründung?

Eigentlich durch eine sehr zufällige Begegnung. Ich war mit meiner Lebensgefährtin auf einem Festival und schon auf dem Rückweg dachte ich mir, so etwas können wir in Grimmen doch auch machen. Ein Treffen mit Motorrädern und coolen Autos, gepaart mit rockiger Livemusik. In meinem Tattoo-Studio traf ich dann Marthin Jahns. Auch er hatte solch eine Idee schon länger im Kopf. Gemeinsam – mit vielen Gleichgesinnten – sind wir das Projekt dann sehr schnell und zielführend angegangen. Binnen weniger Tage hatten wir den Engine-Verein gegründet, einige Wochen später fand dann schon unser erstes Bike-Rock-Car-Weekend im Grimmener Hexenkessel statt. Eine logistische Meisterleistung, auf die wir sehr stolz sind.

Insgesamt gab es diese Großveranstaltung nun schon dreimal. Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?

Wir haben an den drei Wochenenden viele Erfahrungen sammeln können. Das Wetter meinte es nicht immer gut mit uns. Die Livemusik war einfach super, wir hatten tolle Abende mit coolen Bike-Shows, Camping-Atmosphäre im Hexenkessel, Biker-Gottesdienste mit Gänsehautpotenzial, und bestens besuchte Ausfahrten. Wir konnten diese Veranstaltungen in Pandemiezeiten nicht fortführen – auch in diesem Jahr gab es kaum Planungssicherheit. Jedoch wird es 2023 definitiv wieder unser Bike-Rock-Car-Weekend geben.

Aber Sie haben bereits eine weitere Veranstaltung ins Leben gerufen?

Das stimmt. Im vergangenen Jahr haben wir im „Treffpunkt Europas“ das erste Mal den Oktobertanz organisiert. Hierfür gab es ein sehr positives Feedback, so dass wir dieses Event auch in diesem Jahr fortführen werden.

Welche Pläne gibt es für das Jahr 2022 noch?

Wir wollen weitere gemeinsame Ausfahrten planen und werden auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt mit dabei sein. In unserem Verein geht es eben darum, gemeinsam ein Hobby auszuleben. Wir wollen mit unseren Events zudem das kulturelle Leben in Grimmen weiter beleben.

Von Raik Mielke