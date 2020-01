Für 31-jährigen Grimmener endet der Dienstag in der JVA

Grimmen

Ein 31-jähriger Grimmener beschäftigte Polizisten des Grimmener Reviers am Dienstag gleich mehrfach. Der polizeibekannte Mann soll zunächst eine Frau belästigt und später mit einem Messer die Reifen des Pkw des Freundes der Frau zerstochen haben.

Wie die Polizei informiert, seien Beamte zunächst am Dienstagnachmittag gerufen worden, weil der 31-Jährige die Frau belästigte. Als die Polizisten eintrafen, war der 31-Jährige jedoch nicht mehr vor Ort. Gegen 17 Uhr wurden die Beamten abermals wegen des 31-Jährigen alarmiert. Nun wegen der zerstochenen Pkw-Reifen. Diesmal konnte der Mann auch gestellt werden. Nüchtern war er zu diesem Zeitpunkt nicht. Immerhin 1,76 Promille hatte er intus.

Da zwischenzeitig ein Haftbefehl gegen den Mann im Revier eingegangen war, „durfte“ er die Beamten auch begleiten – zur JVA Stralsund. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro – ersatzweise 40 Tage Haft – verurteilt worden. Weil er weder bezahlt hatte, noch das Geld am Dienstag aufbringen konnte, musste er noch am Dienstag die Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Von Anja Krüger